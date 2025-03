A Real Madrid is beszállt a Kerkez csapattársáért folyó harcba – sajtóhír

Dean Huijsen valósággal berobbant a nemzetközi labdarúgás világába: a holland születésű labdarúgóért (aki egy sikeres római kölcsönjátékot tudhatott maga mögött) 2024 nyarán 15 millió eurót fizetett a Bournemouth a Juventusnak, s az elmúlt hónapok során kiderült, hogy a Kerkez Milost is foglalkoztató „cseresznyések” remek üzletet kötöttek a bekk megszerzésével. Huijsen oszlopos tagja lett Premier League 10. helyén tanyázó együttesnek, s 28 tétmeccsen két gólt is szerzett.

A 197 centiméter magas védő az elmúlt napokban a spanyol válogatottban is bemutatkozott (a hollandok elleni NL-párharc első meccsén csereként állt be Rotterdamban, majd a visszavágón már kezdő volt – a szerk.), s játékával többek között a Real Madrid vezetőségét is meggyőzte arról, hogy a legmagasabb szinten van a helye – írja saját információira hivatkozva a Marca. A spanyol lap hozzáteszi, hogy a madridi óriásklub szakmai stábja már korábban letette a garast Huijsen mellett, aki már jelezte a Realnak, hogy szívesen magára öltené a királyi gárda fehér szerelését.

A nemzetközi sajtóban egyébkét kész tényként kezelik Huijsen nyári klubváltását, s ezt bournemouthi csapattársa, Justin Kluivert sem cáfolta meg: a csatár a valenciai mérkőzés után arról beszélt, hogy a bekk „már nem lesz velük” a következő idényben. Azt persze nem tudni, hogy pontosan hol folytatja a spanyol válogatott védő, de a már jó ideje belső védő-gondokkal küzdő Real Madrid (a David Alaba, Éder Militao páros sérülékenysége miatt „csak a saját nevelésű Raúl Asencio, illetve Antonio Rüdiger jelenti a biztos pontot a védelem tengelyében – a szerk.) ott lesz a Huijsen aláírásáért küzdő együttesek között.

A mindössze 19 éves védő piaci értékét 42 millió euróra becsüli a Transfermarkt szakportál, de a Marca információi szerint a valós vételár 60 millió euró körül mozog.