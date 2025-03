A Girona sem tudta megállítani az FC Barcelonát

A 2025-ben még hibátlan mérleggel álló FC Barcelona katalán riválisával, a Gironával találkozott hazai környezetben, és mondani sem kell, hogy a meccs egyértelmű esélyesének számított. Az első félidőben be is teljesültek a várakozások, a gránátvörös-kékek ugyanis hatalmas mezőnyfölényben futballoztak, a Girona viszont semmi veszélyt nem jelentett ellenfele kapujára.

A nagy mezőnyfölény és a helyzetek száma alapján a Girona még örülhetett is annak, hogy csak egygólos hátrányban volt a szünetben: a 43. percben Lamine Yamal jobb oldalról elvégzett szabadrúgása megpattant Ladislav Krejcí karján, onnan pedig számára nagyon balszerencsésen a kapuba került a labda, Paulo Gazzaniga már nem tudta korrigálni mozgását.

Hozzátartozik még az első félidő krónikájához, hogy a 9. percben Fermín López elesett a tizenhatos vonalánál Yáser Asprilla szorításában, a játékvezető azonban sokak nagy meglepetésére nem ítélt büntetőt, hanem helyette kifelé következhetett szabadrúgás.

Fotó: Getty Images

Az FC Barcelona kényelmes tempóban futballozva is gond nélkül vezetett a szünetben, s egyáltalán nem volt benne a játék képében, hogy a második félidőt góllal kezdi a Girona: ám ez történt, az 53. percben Arnaut Danjuma a semmiből vette be Wojciech Szczesny hálóját.

Sokáig nem örülhetett azonban a Girona, az FC Barcelona azonnal kapcsolt, és a 61. percben Robert Lewandowski ismét vezetéshez juttatta csapatát, miután bravúros mozdulattal, a levegőből valahogy a bizonytalanul kimozduló Gazzaniga kapujába kotorta a labdát.

A hajrára még megrázta magát az FC Barcelona, és ez két újabb gólt eredményezett: a 77. percben Lewandowski megszerezte második gólját is, majd a 86. percben a csereként beállt Ferran Torres is betalált. A végén még Yamal is szerezhetett volna egy gólt, de a távoli lövése a gólvonal elé pattant a hatalmas kapufát követően.

Így Hansi Flick csapata minden erőlködés nélkül 4–1-re győzött, és tartja hárompontos előnyét a második helyezett Real Madriddal szemben.

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

FC Barcelona–Girona 4–1 (Krejcí 43. – öngól, Lewandowski 61. 77., Ferran T. 86., ill. Danjuma 53.)

KORÁBBAN

Getafe–Villarreal 1–2 (C. Pérez 29., ill. Ayoze Pérez 15., Barry 33.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Alavés–Rayo Vallecano 0–2 (Ciss 2., P. Díaz 58.)

Real Madrid–Leganés 3–2 (Mbappé 32., 76. – az elsőt 11-esből, Bellingham 47., ill. Diego García 33., Dani Raba 41.)

Real Sociedad–Real Valladolid 2–1 (Oyarzabal 23., S. Gómez 68., ill. Latasa 90+4.)

Valladolid: Nikitscher Tamás csere volt, nem lépett pályára

Espanyol–Atlético Madrid 1–1 (Puado 71. – 11-esből, ill. Azpilicueta 38.)

KÉSŐBB

18.30: Athletic Bilbao–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Mallorca

21.00: Real Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Celta Vigo–Las Palmas (Tv: Spíler2)