A duplázó Mbappé vezérletével a Real Madrid legyűrte a Leganést

REAL MADRID–LEGANÉS

A Leganés az idényben már az FC Barcelonát és az Atlético Madridot is legyőzte, most pedig a Real Madridon volt a sor. A fővárosiak aktívan sok helyzetet kialakítva kezdték a mérkőzést, a vezető találatig azonban a 32. percig kellett várni. Arda Gülerrel szemben elkövetett szabálytalanságot követően Kylian Mbappé értékesítette panenkázva a büntetőt (1–0).

Egy perccel később válaszolt a Leganés, egy szép támadás végén kis szerencsével Diego Garciához került a labda és egy méterről a kapuba passzolta a labdát. Sőt hét perccel később már fordítottak a vendégek, ezúttal is az alapvonalról visszatett labdára érkezett egy társ, Daniel Raba volt a gólszerző (1–2).

A fordulást követően sem változott a játék képe. A madridiak sokkal többet birtokolták a labdát, és több veszélyes lehetőséget kialakítottak, de a vendégek is betalálhattak volna. Rögtön a játékrész kezdetén két hazai lövésnél is nagyot mentett előbb Marko Dimitrovics, majd a gólvonalról Matija Nasztaszics, de a harmadik ismétlésnél Jude Bellingham a kapuba kotorta a labdát. Carlo Ancelottiék természetesen nem elégedtek meg az egy ponttal, ezt jelezte Brahim Díaz távoli kapufája is. A 76. percben 18 méterről végezhetett el szabadrúgást a Real Madrid, Fran García legurította, Mbappé pedig a kinyíló sorfal között a bal sarokba tekert.

A Real Madrid ezzel 3–2-re nyert, és pontszámban beérte a listavezető, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó FC Barcelonát.

ALAVÉS–RAYO VALLECANO

A legutóbbi öt bajnokiján egyaránt nyeretlen Rayo Vallecano már a 2. percben vezetést szerzett az Alavés vendégeként. Unai López rövid sarokra érkező szögletét Pathe Ciss csúsztatta a kapuba. Nem sokkal később egyenlíthettek volna a hazaiak, de Joan Jordán büntetőt hibázott. A második félidő 13. percében duplázta előnyét a Rayo Vallecano, a négy perccel korábban beálló Pedro Díaz cselezgetett szépen, majd 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

Az Alavés csak távoli próbálkozásokig jutott, gólt nem szerzett, így 2–0-s győzelmével a Rayo Vallecano megtörte nyeretlenségi sorozatát.

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

Alavés–Rayo Vallecano 0–2 (Ciss 2., P. Díaz 58.)

Real Madrid–Leganés 3–2 (Mbappé 32., 76. – az elsőt 11-esből, Bellingham 47., ill. García 33., Dani Raba 41.)

KÉSŐBB

Március 30., vasárnap

14.00: Getafe–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Mallorca

21.00: Real Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)

Március 31., hétfő

21.00: Celta Vigo–Las Palmas (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN

Real Sociedad–Real Valladolid 2–1 (Oyarzabal 23., S. Gómez 68., ill. Latasa 90+4.)

Valladolid: Nikitscher Tamás csere volt, nem lépett pályára

Espanyol–Atlético Madrid 1–1 (Puado 71. – 11-esből, ill. Azpilicueta 38.)