Ancelotti: A futballban élők nem értik ezt a 11-est; Simeone: A Barca a legjobb csapat

„Többet érdemeltünk volna, kiváltképp a második félidei teljesítményünkkel, amikor totálisan uraltuk a meccset. Az első félidőben kevésbé voltunk agresszívek, a büntető pedig egyértelműen kihatott a csapatra. Végül egy döntetlent tudtunk kihozni a meccsből, de jó érzéseink lehetnek, mert a csapat nagyon jó állapotban van” – idézi az Atlético Madrid elleni 1–1-es döntetlent követően a Real Madrid vezetőedzőjét, Carlo Ancelottit a Marca.

A szakember a tizenegyesről először nem akart véleményt mondani, aztán mégiscsak kommentálta az ellenfele lábfejére rálépő Aurélien Tchouaméni esetét.

„A VAR ítélte meg a tizenegyest, azok után, hogy a játékvezető a pályán nagyon jól látta és értékelte a szituációt. Akik benne élnek a futballban, nem értik ezt a döntést, de nem akarok újabb vitákba bonyolódni” – fogalmazott Ancelotti.

Az Atlétcio Madrid vezetőedzője, Diego Siemone viszont természetesen nem vitatta a tizenegyest és véleménye szerint meg is nyerhették volna a mérkőzést.

„A mérkőzés bizonyos részei alapján az az érzésünk, hogy meg is nyerhettük volna a találkozót. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, de több gólszerzési lehetőséget sem tudtunk kihasználni, többet kellett volna kihozni a helyzeteinkből. A második félidőben az ellenfél nagyobb nyomást gyakorolt, nekik is voltak lehetőségeik, mi pedig kontrákra álltunk át, amiket jobban is befejezhettünk volna. Ezért mondom azt, hogy a döntetlennél többet is kihozhattunk volna a mérkőzésből. A tizenegyes? Ez ugyanolyan eset volt, mint amilyet a Bilbao–Girona meccsen is láthattunk és a VAR is ugyanolyan döntést hozott” – mondta Simeone, aki annak ellenére a Barcelonát tartja a bajnokság legjobb csapatának, hogy a katalánok jelenleg négy ponttal vannak lemaradva a 2. helyen álló Atléticótól.

„A 2. helyen állunk, ez egy nagyon jó pozíció. Továbbra is kitartok amellett, hogy a Barcelona a legjobb csapat, jó játékot mutat, fantasztikus futballistái vannak, és ha nyer a csapat Sevillában, nagyon szoros lesz a tabella.”

A Barca vasárnap 21 órától lép pályára a Sevilla vendégeként.

Diego Simeone a szombat esti Real–Atlético madridi derbin (1–1) 501. alkalommal ült a vendégcsapat kispadján bajnokin, amivel az ugyanannál a La Liga-csapatnál vezetőedzőként eltöltött meccseket tekintve első a spanyol élvonal örökranglistáján. Az argentin szakvezető éllovas a megnyert mérkőzéseket tekintve is: az IFFHS vasárnapi kimutatása szerint 306 meccsét zárta győztesként, s ezzel toronymagasan vezet a trénerek rangsorában. A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összegzéséből az derül ki, hogy a mögötte második Miguel Munoz 280 nyertes találkozót számlál, és holtversenyben harmadik a La Ligában jelenleg is alkalmazásban álló chilei Manuel Pellegrini (Betis) és spanyol Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) 239-239 győztes találkozóval. Az Atléticót 13 éve és egy hónapja irányító Simeone az 501 meccsével a kilencedik az abszolút La Liga-listán, amelynek első három helyét csupa spanyol tréner foglalja el: vezet Luis Aragonés (756 mérkőzés, 1974 és 2004 között) Javier Irureta (612, 1988-2008) és Munoz (608, 1958-1982) előtt. Valverde jelenleg az ötödik 541, Pellegrini pedig nyolcadik 506 első osztályú meccsel. (MTI) SIMEONE TÚL VAN AZ 500. ATLÉTICO-MECCSÉN

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

Real Madrid–Atlético Madrid 1–1 (0–1)

Madrid, Santiago Bernabéu, 78 082 néző. Vezette: Soto Grando

Real Madrid: Courtois – Lucas Vázquez (Modric, 81.), Raúl Asencio, Tchouaméni, Fran García – Valverde, Ceballos (Camavinga, 80.), Bellingham – Rodrygo (Brahim Díaz, 88.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, José Giménez, Lenglet, Galán (Reinildo, 65.) – G. Simeone (N. Molina, 64.), De Paul (Ángel Correa, 77.), P. Barrios, Lino (Koke, 64.) – Griezmann, Julián Álvarez (Sörloth, 81.). Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: K. Mbappé (50.), ill. Julián Álvarez (35. – 11-esből)