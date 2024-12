A La Liga „manipulációja” miatt nem sikerült győznie a Real Madridnak?

A mérkőzés 75. percében, 3–3-nál ugyanis Abdul Mumin a tizenhatos vonalánál megkérdőjelezhető mozdulattal szerelte Vinícius Júniort, a játékvezető mégsem jutalmazta a Real Madridot büntetővel.

A királyi gárda a hivatalos oldalán már a mérkőzés utáni összefoglalójában is arról írt, egyértelműen tizenegyesről volt szó, sőt ki is jelentette, hogy ez az ítélet fosztotta meg a Madridot a győzelemtől.

A vendégek vezetőedzője, Carlo Ancelotti szintén említést tett a meccs utáni interjújában az esetről: „Látva a visszajátszásokat az én szememben ez egyértelműen büntető.”

A Real Madrid azonban nem állt le itt, ugyanis a Marca információi szerint több stábtag is úgy véli, a La Liga manipulálta a mérkőzést, mivel még meg sem vizsgálták a VAR segítségével a kérdéses esetet. A klub a hírek szerint közel ál ahhoz is, hogy hivatalos panaszt nyújtson be a játékvezető, Martínez Munuera ellen, aki szerintük nem csak egy egyszerű hibát követett el.

A mérkőzés után azonban nem csak a Real Madrid tagjai fejtették ki a véleményüket az ítéletről, az ellenfél Rayo Vallecano edzője, Inigo Pérez is hasonlóan látta a szituációt: „Nem szeretek hazudni, én is úgy gondolom, Mumin felrúgta Viníciust.”