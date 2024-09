Meglepetés: a Real Madrid meghosszabbítja Lunyin szerződését – sajtóhír

A Marca szerint Andrij Lunyin és a Real Madrid már mindenben megállapodott egymással, így az ukrán kapus a következő négy évben is a spanyol együttest erősíti majd. Lunyin szerződése eredetileg 2025. júniusában járt volna le, és eddig nem sok jel utalt arra, hogy a felek megállapodnak majd a közös folytatásban. Úgy tűnt, hogy a 25 éves kapus is inkább távozna a több játéklehetőség érdekében, és a klubnál sem feltétlenül ragaszkodtak a marasztalásához – hiába az előző idényben mutatott remek formája.

Mint ismert, az előző idényben Thibaut Courtois sérülése miatt az ukrán kapus megkapta a lehetőséget a kezdőcsapatban is, mi több, kiváló teljesítményt nyújtott, meghatározó szerepe volt abban, hogy a Real Madrid az idény végén bajnoki címet és Bajnokok Ligája-győzelmet is ünnepelhetett. Courtois viszont az új idényre felépült, visszafoglalta a helyét a kezdőcsapatban, és hacsak nem sérül meg újra, várhatóan végig kirobbanthatatlan lesz majd a Real Madrid kapujából, azzal Lunyin legfeljebb epizódszerepet kaphat. Ezért nagy kérdés volt, hogy Lunyin hajlandó lesz-e vállalni ezt a szerepet, hiszen több ajánlat közül is válogathatott volna.

Nos, a kérdésre úgy tűnik, igen a válasz. Olyannyira, hogy a szerződéshosszabbítást a Marca szerint még ezen a héten bejelentik hivatalosan is. Lunyin pedig a sportlapnak adott exkluzív interjújában maga is megerősítette: elfogadja a jelenlegi helyzetét, s szeretne megküzdeni belga riválisával a csapatba kerülésért. Egyszersmind megerősítve a Marca értesülését kijelentette: biztos, hogy a jövőben is a Real Madrid játékosa marad.