Keylor Navas és Wojciech Szczęsny is képbe került az FC Barcelonánál

A katalán Mundo Deportivo most arról írt, hogy a klub mindenképp szétnéz a piacon, hogy találjon egy kapust, annak ellenére, hogy a szakvezetés bízik Inaki Penában, aki mögött ott van Ander Astralaga is, ugyanakkor a 18 éves Diego Kochen sérült, s többek között ezért is edzhet a felnőtt csapattal a magyar U19-es válogatott Yaakobisvili Áron is.

A lap arról számolt be, hogy a piacon két kapus emelkedik ki igazán, a tavaszt a Nottingham Forestnél kölcsönben töltő, a Paris Saint-Germaintől szerződése lejártával távozó egykori Real Madrid-kapus, a 37 éves Keylor Navas, aki jelenleg szabadon igazolható, s állítólag hajlandó lenne egy évig a gránátvörös-kékek mezét viselni, ráadásul fizetési igénye is segíthetné a csapatot – az MD szerint Navas jelenleg Costa Ricán, a Deportivo Saprissánál készül.

A lap szerint a másik potenciális jelölt a visszavonulását augusztusban bejelentő 34 éves lengyel válogatott Wojciech Szczęsny, aki közös megegyezéssel felbontotta eredetileg 2025 nyaráig szóló szerződését a Juventusszal.

A Mundo Deportivo lengyelországi információkra hivatkozva arról írt, hogy Szczesny hajlandó lenne újra kesztyűt húzni, hogy a Barcelonában játsszon, ahol honfitársa, Robert Lewandowski is csapattársa lenne.