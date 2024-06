„Egész életemben hálás leszek a Real Madridnak” – Nacho a távozásáról

„Ez volt egész életem legnehezebb döntése – kezdte a sajtótájékoztatót Nacho, aki mindent egybevéve összesen 23 évet húzott le a Real Madridban, amellyel többek között négy spanyol bajnoki címet és hat Bajnokok Ligája-címet is begyűjtött. – A döntésem átgondolt és magabiztos volt, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak bennem kétségek. Szükségem volt egy újfajta tapasztalatra, ezt néhány hónappal ezelőtt el is mondtam a klubnak. Mindig is egy boldog befejezésre vágytam a Real Madridnál, és álmomban sem hittem volna, hogy ez így sikerül. A feleségemnek azt mondtam, hogy a legnagyobb címem a Real Madriddal az a szeretet, amit kaptam. Az egész életemben hálás leszek a klubnak, amelyért mindig mindent megtettem, és azt akarom, hogy majd így is emlékezzenek rám.”

A spanyol válogatott játékosa azt is elmondta, hogy szeretett volna hasonlóképp elbúcsúzni a Santiago Bernabéu Stadion közönségétől, mint Toni Kroos, ez azonban nem sikerült. Szavai szerint azonban ennek ellenére is tudja, hogy nagyon szeretik a klubnál, amelynek elnökére, Florentino Pérezre úgy tekint, mintha az édesapja lenne. Hozzátette, hogy jobban örült volna annak, ha még az Európa-bajnokság előtt eldől a sorsa, és nem a torna közben jelentik be az átigazolását, ugyanakkor ez nem volt hatással az eddigi teljesítményére a válogatottnál.

A sajtótájékoztatón ezen a ponton a jelenleg is zajló kontinenstornáról is kérdezték Nachót: „Nagyon erős válogatottunk van és egy nagyon pozitív dinamika jellemző most a csapatra. Mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk, egy egész országot képviselünk. Nagyon fontos lenne, hogy megnyerjük a trófeát, amelyet nagyon közel helyeznék a Bajnokok Ligája-győzelmünkhöz.”

Elmondta azt is, hogy semmiképp nem szeretett volna a Real Madrid ellen játszani, ezért döntésénél ezt is figyelembe vette, s ez is szempont volt, amikor Európa helyett Szaúd-Arábiát választotta. „Nem tudom magam elképzelni, hogy a Real Madrid ellen játszom, és nem is akarom. Soha nem akartam ellenük játszani. Ha Európában maradtam volna, akkor meghosszabbítom a szerződésem. Most gyökeresen megváltozik az életem, de ez az, amire szükségem van” – fogalmazott Nacho.