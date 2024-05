La Liga: „A helyzet nem fog változni” – Xavi a búcsúmeccse után

„Felszabadultságot nem éreztem – kezdte értékelését a búcsúzó Xavi. – Ezek a klub döntései, amelyeket tiszteletben kell tartanunk. Ellentmondásos érzések vannak bennem, mivel bár nem nyertünk idén címeket, de jó úton járunk. A futballban azonban vannak ilyen dolgok, a döntéseket a vezetők hozzák meg. Elégedettek vagyunk azzal, amit elértünk, nehéz helyzetben tavaly két címet is begyűjtöttünk. A játékosok reakciója csodálatos volt.”

A szakember külön beszélt a Barca fiatal játékosairól, akik meglátása szerint szép karrier előtt állnak: „Ez egy nagyon jó generáció. Cubarsí, Lamine, Héctor Fort... A cél az volt, hogy segítsünk nekik. Szenvedtünk, de két címet azért nyertünk. Ezeket a döntéseket az ember nem irányíthatja, csak annyit tehetsz, hogy elfogadod őket. A Barcelona nehéz helyzetben van. Az okokat elmondani már nem az én felelősségem, nincs más választásom, mint hogy elfogadjam azokat. A döntés már megszületett, most már előre kell tekinteni. A klub mindenek felett áll.”

„Az az érzésem, hogy minden, amit tettem, földrengéssel ért fel – folytatta gondolatmenetét Xavi. – Általában engem vettek célba, nem volt rá lehetőségem, hogy türelmesen és nyugodtan dolgozzak. Mi csak dolgozni akartunk, de ez az edző élete. Szomorú. Nagyítóval néztek rám, és olyan elvárásokat fektettek le, amelyek ellenem hatottak, hogy része legyek a történelem egyik legjobb Barcelonájának.”

Xavi utolsó szavait a csapat következő edzőjéhez címezte, aki – egyelőre még hivatalos bejelentés híján – minden bizonnyal a német Hansi Flick lesz: „A helyzet nem fog változni. Az okokat annak kell megmagyaráznia, aki meghozta a döntést. Tudnia kell (az érkező új vezetőedzőnek – a szerk.), hogy nehéz helyzetben van, kedvezőtlen gazdasági helyzettel. Az utódomnak azt mondanám, hogy legyen türelemmel, mert ez egy nagyon bonyolult helyzet. Szenvedni fog.”

A Sevillát – ugyancsak utoljára – irányító Quique Sánchez Florest is megkérdezték a meccs után Xavi helyzetéről. A Real Madridot korábban játékosként szolgáló szakember védelmébe vette kollégáját és egy határozott álláspontot fogalmazott meg: „Én nagyra értékelem Xavit edzőként, és azt, hogy tavaly megnyerte a bajnokságot. Tiszteltem játékosként is, akárcsak mindnyájan. Őszinte srácnak tűnik, aki kimondja azt, amit gondol. Átmeneti időszaka volt, és ezt meg is mondtam neki. A Barcelonának egyetlen problémája van, és az nem Xavi, hanem a Real Madrid.”