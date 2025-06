Második meccsét is megnyerte férfiválogatottunk a röplabda Európa-ligában

Ha abból indulunk, ki, hogy azok a luxemburgiak, akiket a mieink 3:0-ra győztek le, éppen ugyanilyen arányban verték a házigazda azerieket, akkor egy habkönnyű mérkőzés várt a magyar válogatottra. Persze soha semmi sem ennyire egyszerű és minden meccs más és más: az első játszmában ugyan még magabiztos volt Nagy Péter csapata, amely végigvezetve, a végén egy hatpontos sorozattal zárta le a szettet. A másodikban viszont már keményen megizzasztották őket a házigazdák, akik többször a vezetést is átvették, a végén pedig három szettlabdájuk is volt, amiből a másodikat ki is használták.

Igazi hideg zuhany, ráadásul a harmadik felvonást is 5:1-gyel indították a hazaiak, de szerencsére gyorsan magukhoz tértek a mieink, és rövidesen egyenlő volt az állás. A szett közepén aztán a vezetést is átvették, a végén pedig egy olyan huszáros hajrával nyertek, mint az első szettben. A végén aztán olyan magabiztosan hozták a fiúk a meccset, ahogyan azt végig várni lehetett tőlük, de a két középső játszmában vért kellett izzadniuk, s ezek is azt igazolták, hogy nincs előre lefutott meccs. Ettől függetlenül válogatottunk hibátlanul zárta az első tornát, s a hétvégén, Kecskeméten a mezőny két nyeretlen csapatát, Izlandot és Grúziát fogadják.

FÉRFI RÖPLABDA EURÓPA-LIGA

2. FORDULÓ

Magyarország–Azerbajdzsán 3:1 (15, –22, 18, 16)

Baki, 25 néző. V: Juracek (szlovák), Alijev (azeri)

MAGYARORSZÁG: SZALAI 17, Cziczlavicz 9, Keen 4, HORVÁTH K. 19, BOLDIZSÁR 14, Kecskeméti 11. Csere: Takács M. (liberó), Péter, Kispál, Bibók, Tóth K. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

AZERBAJDZSÁN: Baranov 2, Gurskij 1, MELNIKOV 21, Mammadov 6, Hamidov 9, Bunyatov 2. Csere: Gasimov, Allahverdiyev (liberók), Azimov, Gurbanov 5, Aghabayov 1, Rzazade. Szövetségi kapitány: Farid Jalalov

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:2, 9:5, 13:8, 14:11, 18:13, 19:15. 2. játszma: 3:0, 4:3, 6:3, 7:7, 10:10, 13:11, 14:14, 16:17, 20:20, 21:24. 3. játszma: 5:1, 5:5, 9:7, 10:10, 12:13, 17:14, 18:17,

20:18. 4. játszma: 1:2, 4:3, 7:5, 11:7, 15:10, 19:11, 21:14, 24:15