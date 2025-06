A görögök ellen is öt szettben nyert női röplabda-válogatottunk

A pénteki bravúros, Románia elleni győzelemnek köszönhetően életben tartotta az Arany Európa-liga négyes döntőjébe jutási esélyeit női válogatottunk. Ugyanakkor a csapat tisztában volt azzal, hogy mindennek csak akkor van igazi értéke, ha a görögöket is sikerül legyőzni.

A meccs elején kicsit érezhető volt még az előző napi maratoni csata hatása, mert kicsit nehezen lendültek játékba a mieink. Mindez azt jelentette, hogy eleinte a görögök vezettek, de komoly különbséget nem sikerült kiharcolniuk, csapatunk rendre egyenlített, sőt, többször a vezetést is átvette. Fej fej mellett haladtak a csapatok a végjátékban is, és a miénk jutott szettlabdához, amit aztán Lászlop Alexandra blokkjával egyből sikerült is szettgyőzelemre váltani.

A második játszma elején, 4:4 után azonban komolyabb hullámvölgybe került a csapat: sorozatban nyolc pontot szereztek a görögök, mert a nyitásfogadásunk elbizonytalanodott. Alessandro Chiappini több poszton is cserével próbálta meg frissíteni a mieinket, de sajnos nem volt megállás, éppen csak elérték a tíz pontot.

A harmadik felvonást egy sikertelen challenge-dzsel kezdte válogatottunk, és sajnos továbbra sem sikerült kikászálódni a gödörből. Németh Anettre most nagyon koncentrált az ellenfél, a többiek pedig nem igazán tudták befejezni a támadásokat. Csak a hetedik labdamenetben szereztük meg az első pontunkat, igaz, utána viszont sikerült visszazárkózni, 8:8 után pedig a vezetést is sikerült megszerezni. Ráadásul ezt sikerült állandósítani is, ugyan egyszer még sikerült egyenlítenie a görögöknek, de aztán a végjátékhoz négypontos előnnyel érkeztek a mieink. A végén zárkóztak ugyan, de így is két szettlabdája volt a mieinknek, amiből a másodikat Németh értékesítette.

A negyedik játszmát is az ellenfél kezdte jobban és ezúttal sajnos nem sikerült lépést tartani velük, Marta Antuli bombáit pedig nem sikerült hatástalanítani. A végén hat pontos hátrányból kezdtünk el zárkózni, de nem sikerült ledolgozni.

Következett megint az ötödik szett, két nap alatt már a tizedik. Az első pont ugyan a miénk lett, de aztán egyből fordítottak a görögök. El is mentek néggyel, a térfélcserénél pedig három volt az előnyük, azonban 11-nél sikerült egyenlíteni, 13:12-re pedig Kiss Gréta pontjával már vezettünk. Németh ejtésével pedig két meccslabdája volt a csapatnak, de sajnos mindkettőt hárítani tudták. A ráadásban a görögöknek is volt meccslabdája, de aztán Kump Aliz blokkjával megint nekünk volt lehetőségünk a meccs befejezésére, és Németh ászával sikerült is feltenni az i-re a pontot.

RÖPLABDA

ARANY EURÓPA-LIGA, NŐK

4. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 3:2 (23, –10, 23, –18, 16)

Balázsfalva, 150 néző. V: Pop (román), Parvanova (bolgár)

MAGYARORSZÁG: Fekete F. 2, PETRENKÓ 4, Glemboczki 4, Lászlop 1, NÉMETH A. 35, KISS G. 15. Csere: Tóth F., Kertész (liberók), Szedmák, Kiss N., Ratkai 1, Kiss L. 2, Kump 2, Szalai. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

GÖRÖGORSZÁG: Konsztantinidu 5, Sztrantzali 14, Terzoglu 2, ANTULI 35, BAKODIMU 15, Tontai 8. Csere: Artakianu, Hszantopulu (liberók), Baka 2, Cicigianni 1, Lampruszi. Szövetségi kapitány: Aposztolosz Oikonomu

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 5:5, 7:10, 11:11, 11:13, 15:14, 16:17, 17:19, 21:20, 24:23. 2. játszma: 1:0, 4:2, 4:4, 4:12, 6:17, 8:21, 10:24. 3. játszma: 0:6, 6:7, 11:8, 13:12, 16:16, 21:17, 24:22. 4. játszma: 1:3, 4:5, 6:9, 7:11, 8:14, 14:17, 17:21, 18:24. 5. játszma: 1:0, 2:5, 3:7, 5:8, 7:9, 7:11, 11:11, 14:12, 15:16