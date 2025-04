Ötödik meccs dönt a másik döntősről a női Extraligában

Szerdáig várnunk kell, hogy kiderüljön: mely csapat lesz a címvédő Vasas Óbuda ellenfele a női röplabda Extraliga fináléjában, miután a Fatum Nyíregyháza nem tudott élni a lehetőséggel, s azok után, hogy legutóbb Békéscsabán győzni tudott, hazai pályán, három, igaz szoros szettekben kikapott a csabaiaktól.

A vendégek részéről a tavaly még nyíregyházi színekben szereplő Nina Kocic volt a legeredményesebb 21 ponttal, míg a hazaiaknál Darja Nyikolajeva Ivanova 14 pontig jutott. A mindent eldöntő ötödik találkozót jövő szerdán rendezik, Békéscsabán.



RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK. ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

FATUM NYÍREGYHÁZA–MBH-BÉKÉSCSABA 0:3 (–21, –23, –23)

Nyíregyháza, 1100 néző. V: Tillmann, Árpás

FATUM: Calkins 6, Antivero 3, Pintér 8, Zaborowska 3, IVANOVA 14, Lászlop 3. Csere: Tóth F. (liberó), KUMP 9, Szabó L., Skoric 7, Pampuch 3. Edző: Adrian Chylinski

BÉKÉSCSABA: Kiss E. 2, KOCIC 21, Dékány 8, Mayer 9, KOSEKOVÁ 4, SANTOS HURST 11. Csere: Kertész (liberó), Caraballo 2. Edző: Tóth Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:3, 6:5, 9:12, 12:13, 12:15, 16:16, 17:22, 19:24. 2. játszma: 1:3, 7:3, 7:9, 12:11, 16:14, 17:20, 18:23, 23:24. 3. játszma: 0:4, 3:5, 5:10, 8:11, 9:16, 13:17, 13:19, 21:21, 22:24

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

MESTERMÉRLEG

Adrian Chylinski: – Nem tudtuk kezelni a nyomást, és buta hibákat követtünk el kulcs momentumoknál. A Békéscsaba egy jó csapat, kihasználta mindezt, ez volt a különbség a két együttes között. Természetesen nem adjuk fel, bizonyítottuk már, hogy tudunk nyerni idegenben is, szerdán Békéscsabán kell kiharcolnunk a döntőbe kerülést.

Tóth Gábor: – Egy csata nem ér véget három találkozóval, itt kezd izgalmassá válni, olyan, mint egy röplabdamérkőzés. Ez a playoff varázsa, a lányok is megértették, hogy mennyire fontos nemcsak nekik, hanem a klubnak is, és nagyon egységes, szép és agresszív játékot láthattunk. A harmadik szettben voltak problémáink, kivédekezett labdák után könnyű helyzetekből hibáztunk, ami lélektani előnytől fosztott meg minket, ezen javíthatunk és akkor egy izgalmas mérkőzés vár ránk szerdán. A hazai pálya és a mentális előny is nálunk van most, de láthattuk, hogy ez mire volt elég eddig, óvatosnak és megfontoltnak kell lennünk.