Egy év kihagyás után ismét a női röplabda Extraliga döntőjében a Békéscsaba

Nem tudott vasárnap élni a lehetőséggel a Fatum Nyíregyháza, pedig 2–1-re is vezetett a párharcban és hazai pályán koronázhatták volna meg teljesítményüket a nyírségiek, ehelyett 3:0-ra kikaptak.

Ezt követően pedig várható volt, hogy a csabaiak még egyszer nem engedik kiénekelni a sajtot a szájukból, gyakorlatilag a meccs elejétől kezdve ők diktáltak, és tízpontos különbséggel nyerték a szettet. A második játszmában 19:18-ig bírta tartani a lépést a vendégcsapat, ezt követően viszont már pontot sem tudott csinálni.

Ez azért is volt rossz ómen a nyírségieknek, mert az eddigi két csabai siker alkalmával szettet sem tudtak nyerni, s ezúttal is így álltak. Ráadásul a harmadik felvonás is rosszul kezdődött számukra: a 18 pontos Nina Kocics vezérletével meg sem álltak 16:4-ig, s innen már tényleg csoda kellett volna a vendégek fordításához. Ebben a sportágban azonban ritkán történik csoda, így a csabaiak egy év kihagyást követően ismét ott lesznek a női bajnokság döntőjében, ahol majd a címvédő Vasas lesz az ellenfelük. Az első mérkőzést jövő hétfőn rendezik a Folyondár utcában.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

MBH-BÉKÉSCSABA–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:0 (15, 18, 8)

Békéscsaba, 1195 néző. V: Adler, Jámbor

BÉKÉSCSABA: Kiss E. 2, KOCICS 19, DÉKÁNY 11, Mayer 9, Koseková 4, SANTOS HURST 15. Csere: Kertész (liberó). Edző: Tóth Gábor

NYÍREGYHÁZA: Antivero 1, PINTÉR A. 8, Zaborowska, Ivanova 8, Lászlop 3, Skorics 6. Csere: Tóth F. (liberó), Kump 1, Pampuch 3, Calkins, Tolnai. Edző: Adrian Chylinski

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:4, 9:5, 15:8, 17:12, 24:14. 2. játszma: 2:4, 8:7, 15:11, 16:14, 19:18. 3. játszma: 3:0, 7:1, 10:2, 16:4, 19:8

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–2 a Békéscsaba javára

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA

A 9–12. HELYÉRT

Vidux-Szegedi RSE–MEAFC-Peka Bau 0:3 (–24, –24, –21)

Az állás

1. Dág KSE 9 pont

2. MEAFC-Peka Bau 9 pont

3. Vidux-Szegedi RSE 3 pont

4. DKSE 0 pont