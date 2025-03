Nem jutottak be a CEV-kupa döntőjébe a Vasas röplabdázói

A volt a legnagyobb kérdés, hogy mennyire sikerült regenerálódnia a Vasas játékosainak a vasárnapi kupadöntő után. Sajnos a meccs elején gyorsan kiderült, hogy nem nagyon. Már a miskolci finálét is „laposan” kezdték az óbudai lányok, s ez most sem történt másképpen: a szett közepén már kilenc pont volt a múlt keddi első összecsapás óta csak a visszavágóra koncentráló Alba Blaj előnye, amely ráadásul nagyon jól semlegesítette a Vasas amerikai bombázóját Taylor Bannistert, aki kisebb sérüléssel is küszködött. Ezt követően ugyan elkezdett belemelegedni a magyar csapat, na meg a hazaiak is egyre többet hibázgattak, sikerült is visszazárkózni négy pontra, de ennél közelebb már nem jutottak, sőt, a szett vége ismét a hazaiaké volt.

Úgy tűnt, hogy a román csapat a második szettben is ellenállhatatlan lesz, de 3:0 után Papp Orsolya nyitásaival nem tudtak mit kezdeni és rövidesen már a Vasasnál volt az előny. Ugyan nem sokáig, de ekkor már legalább partiban volt egymással a két csapat. Partiban, de folyamatos román vezetésnél és a végén öt szettlabdája is volt a hazaiaknak, igaz, ebből hármat is sikerült hárítani.

A negyediket azonban nem, és innen már nem veszthetett játszmát a magyar csapat, ha döntőbe akart jutni. Ennek szellemében kezdte a harmadik felvonást a Vasas, amely el is húzott 7:3-ra. Észhez kaptak a hazaiak, megkezdték a visszazárkózást és 12-nél egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. Innen pedig már nem volt megállás, öt meccslabdája volt az Alba Blajnak, de kettőt ezúttal is sikerült hárítani, Felix Costa bombája azonban azt jelentette, hogy szertefoszlott a piros-kékek döntős álma.

Glemboczki Zóra szerint a vasárnapi kupadöntő miatt nem tudták tartani a lépést a balázsfalvaiakkal „Az első találkozón megmutattuk, hogy pariban tudunk lenni a románokkal, de a visszavágóra kicsit elfogytunk, ebben alaposan közrejátszott a két nappal ezelőtti kupadöntő, ami nem igazán segített, sokkal inkább hátráltatott, hiszen előbb oda, majd onnan ide is utaznunk kellett (...) Maradt bennünk hiányérzet, de a kieséstől függetlenül is harmadikak lettünk a CEV Kupában, ami szerintem nagyon nagy dolog. Sokat tanultunk ezekből a mérkőzésekből, és a cél a következő szezonban is az kell legyen, hogy legalább eddig eljussunk”– mondta a meccs után a Vasas válogatott ütője. (MTI)

NŐI RÖPLABDA CEV-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

CSV ALBA BLAJ (romániai)–VASAS ÓBUDA 3:0 (18, 22, 21)

Balázsfalva, 2036 néző. V: Sokol (lengyel), Parvanova (bolgár)

ALBA BLAJ: RUBAN 14, Karcsenko 4, ROTAR 20, FELIX COSTA 9, Ferreira Leao 6, Valková 1. Csere: Veres (liberó), Kocskarevics, Skalicka, Kraszteva. Edző: Guillermo Naranjo Hernandez

VASAS: Török 1, Papp 1, Bannister 13, SILLAH 18, Abdülazimova 7, Leite. Csere: Juhár (liberó), Glemboczki 4, Fekete, Tóth S., Erőss 1. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 11:4, 14:5, 15:10, 17:13, 22:15, 24:16. 2. játszma: 3:0, 4:3, 5:6, 10:8, 14:10, 17:12, 18:16 22:18, 24:19. 3. játszma: 1:2, 3:7, 6:8, 9:10, 13:12, 14:14, 18:15, 19:18, 22:18, 24:19

Továbbjutott: az Alba Blaj, kettős győzelemmel (6:2-es szettarány)