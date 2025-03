Klubja kiállt az edző mellett, akit a rendőrök vittek el a meccsről

A vasárnapi eset óta több szemtanúval is beszéltünk és nagyjából összeállt, mi történhetett pontosan. Röplabdában, az utánpótlás bajnokságok alap- és középszakaszában általában hármas tornákat rendeznek, ilyenre került sor a Szamos utcában is, ahová a házigazda MTK mellett az SZBRA és a Nyíregyháza volt még hivatalos. Az első meccset a hazaiak és a balatonfürediek játszották 11 órától, ezen megjelent az SZBRA korábbi technikai vezetője, a klubtól február végén távozó Sarkady Péter Pál, illetve a jelenleg is a klub alkalmazásában álló, de január közepe óta betegállományban lévő (a január 19-i fordulóban még ő ült az U20-as csapat kispadján) utánpótlásedző Majer Zsolt Ferenc, akik a szemtanúk szerint már a mérkőzés közben is többször beszóltak a lelátóról a füredieknek, közülük is leginkább Vargának.

A találkozó után (amit a fürediek nyertek 3:1-re) háromnegyed egy körül, a következő, Nyíregyháza elleni meccset megelőzően a tréner kiment levegőzni a csarnok előtti parkolóba, ahol Majer folytatta a provokálást. Szó szót követett, a szemtanuk elmondása szerint végül Varga meglökte Majert és egy lefejelést „imitáló” mozdulatot is tett, de ekkor egyértelműen nem volt kontakt a két személy között. Majer mindenesetre távozott, míg Varga visszatért a csarnokba (Sarkady még ott tartózkodott), ahol negyed kettő körül elkezdődött a második találkozó. Ennek második játszmájában érkezett a csarnokba két rendőr, akik magukkal vitték a szakembert a közeli Maros utcában lévő XII. kerületi Rendőrkapitányságra, ahonnan végül csak este távozott.

Majer a lökdösés után a rendőrségre ment, ahol – ez a rendőrségi jegyzőkönyvből derült ki – garázdaság miatt tett feljelentést. Ugyanakkor a jegyzőkönyv megállapítja, hogy a szakemberek között nem történt ütésváltás, Varga viszont ellökte magától Majert, aki nem esett el, testi sértés nem történt.

A klub közleményt adott ki az esettel kapcsolatban, amelyben kiállnak Tomás Varga mellett, így ő irányíthatja az SZBRA felnőttcsapatát is a pénteki, UTE elleni bajnoki mérkőzésen.

Az egyesület vezetése ennél többet nem kívánt nyilatkozni a történtekről. Sikerült elérnünk a korábbi technikai vezetőt, Sarkady Péter Pált is, aki azonban ugyancsak elhárította a nyilatkozat lehetőségét:

„Az ügyben hivatalos eljárás zajlik, reméljük mihamarabb döntés is születik. Addig másokkal ellentétben nem szeretnék felesleges vádaskodásokba belemenni, így az ügy lezárultáig nem is szeretnék nyilatkozni.”