Röplabda: Dibusz Viktória teremben és homokon is remekel

Sűrű nyári program van a háta mögött Dibusz Viktóriának, aki azok után, hogy tavasszal a Vasassal U17-es röplabdacsapatával ezüstérmet szerzett a korosztályos bajnokságban, az utánpótlás-válogatottban is letette a névjegyét, és alapemberként tizedik helyhez segítette az U16-os leányválogatottat az albán-koszovói közös rendezésű korosztályos Eb-n. A piros-kékek szélső ütője a mieink legeredményesebbjeként hét meccsen 90 pontot szerzett, amellyel a kontinenstorna 13. legjobbja lett a teljes mezőnyt tekintve. A nyitásokban pedig különösen jól teljesített, ugyanis a 16 ászával a hetedikként zárt a vonatkozó statisztikai rangsorban, míg a szervahatékonyságban az előkelő második helyen végzett.

Egyértelmű, hogy nagyszerű emlékként fogom megőrizni az Eb-szereplést, hiszen ez volt az első Európa-bajnokságom a karrierem során, amely kiváló tapasztalaszerzési lehetőségnek is bizonyult

– mondta Dibusz az Utánpótlássportnak. – Az itthoni mezőnyhöz képest jóval magasabb színvonalú ellenfelekkel találkozhattam, és remek volt ebbe belekóstolni, hogy kilenc nap alatt hét ilyen erős csapat ellen játszhattunk és gyakorolhattunk. Rendkívül élveztem az egész tornát, ugyanakkor nem volt könnyű az út odáig, mert előtte egy hosszú, több mint egyhónapos felkészülést is végig kellett csinálnunk.

Be kell valljam, arra azért nem számítottam, hogy ekkora szerepem lesz a csapatban, és ilyen kiváló statisztikai mutatókat fogok elérni.

Már a selejtezők során is sikerült fontos szerepet betöltenem, de az Eb-re aztán szintet tudtam lépni egyénileg, és igyekeztem még inkább vezéregyénisége lenni a válogatottnak. Ugyanakkor a saját produkcióm mellett az is legalább akkora, hanem nagyobb boldogsággal töltött el, hogy a csapat is jól szerepelt. A helyezést tekintve talán még a tizediknél is érhettünk volna el valamivel jobb eredményt, de ezzel együtt is rendkívül büszke vagyok mindenkire az együttesből. Önmagában már azt is nagy fegyverténynek tartom, hogy januárban veretlenül megnyertük a selejtezőcsoportunkat, és első helyen, egyenes ágon kijutottunk az Eb-re, amely aztán úgyszintén sikerült helytállnunk.

Mióta januárban eldőlt, hogy ott leszünk az Eb-n, próbáltam még keményebben edzeni, és mindent beleadni, hogy a legjobb formámat tudjam hozni Koszovóban. Szerettem volna megmutatni, hogy mit tudok, és úgy érzem, összességében tudtam élni a lehetőséggel.

Dibusz Viktória (középen, 10-es számmal) volt a magyar csapat legjobb pontszerzője az U16-os Eb-n Forrás: CEV

Majd miután véget ért az U16-os Eb-szereplés, és Viktória hazatért Pristinából, ezután sem a nyári pihenésé lett a főszerep, hanem a terem után strandon folytatta, és a múlt hét végén az U20-as ob-n előbb bronz-, majd a saját korosztályában, az U16-osoknál aranyérmet szerzett, ezzel pedig már négyszeres utánpótlás magyar bajnok a homokon.

Nyaranta, amikor tehetem, én mindig megyek ki a termemből a homokra, és strandröpivel folytatom.

Ez a nyár viszont nyilván rendhagyó volt az Európa-bajnokság miatt, hiszen július közepéig edzeni sem tudtam a strandon. Aztán pedig ahogy beálltam edzeni, pár napra rá már jött is az U20-as és U16-os ob döntője. Szóval valóban nem sok szünetem volt, de ez nem baj, mert imádom űzni a strandröpit is. Az U16-os bajnoki cím megszerzése egyértelmű célunk Pádár Rékával, illetve az U20-asok között Breuer Mirtillel is szerettünk volna érmet nyerni, ez pedig végül össze is jött.

A jövő hét végén az U18-as ob-n Kiss-Bertók Emesével is megcélozzuk az aranyat.

Forrás: Budapest Beach Aréna

Viktória igazi röplabdás családból származik, ugyanis édesanyja, Nagy Krisztina amellett, hogy válogatott játékos volt teremben, a strandszakágban is bajnoknak mondhatja magát, a 2000-es évek elején három Eb-n is részt vett; jelenleg pedig a Vasas strandröplabdázóinak vezetőedzője, 2023-ban például az év edzőjének is megválasztott a hazai szövetség (MRSZ).

Egyelőre nem szeretnék választani a terem- és strandröpi közül, mindkettőben komoly céljaim vannak, és próbálom egyiket és másikat is magas szinten űzni.

Nyilván, azzal is tisztában vagyok, hogy egy-két év múlva már végérvényesen el kell döntenem, hogy melyiket szeretném folytatni, de amíg lehet, én párhuzamosan csinálom a két szakágat. Ez még sok tényezőn múlik, hogy végül melyik mellett teszem le a voksomat, de jelen pillanatban mindkettőt ugyanannyira szeretem játszani."

(Kiemelt kép forrása: CEV)