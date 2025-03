Elvette a Békéscsaba elődöntős pályaelőnyét a Nyíregyháza a női röpi Extraligában

Az első két összecsapás teljesen ellentétesen alakult: a Viharsarokban a BRSE a 34 pontos szerb Nina Kocics vezérletével úgy nyert három szoros játszmában, hogy a harmadikban 20:24-ről fordított, de a múlt szerdai, nyírségi összecsapáson fordult a kocka, és a Fatum két szettet is tízpontos különbséggel megnyerve 3:0-ra győzött, ezzel négy vereség után a szezonban először múlta felül a riválisát.

A harmadik ütközeten a lélektani fölény épp ezért talán inkább a Nyíregyháza mellett volt, a hazai pálya előnye ugyanakkor a BRSE-t segítette: Tóth Gábor tanítványai saját közönségük előtt a mostani idényben csak a Vasastól kaptak ki 3:2-re, az összes többi mérkőzésüket megnyerték.

A vasárnapi találkozót Kocics támadásai, majd a korábbi válogatott Dékány Bernadett ászai nyitották, a vendéglátók így gyorsan tízpontos előnyt alakítottak ki. Ugyan a szett második felére a Nyíregyháza is „megérkezett” a mérkőzésre, a hazaiak simán szerezték meg az összetett vezetést.

A második felvonást a szabolcsiak kezdték jobban, a BRSE-t edző Tóth Gábor előbb cserével, majd időkéréssel reagált, mert a Fatum néggyel elhúzott. A Békéscsaba a vendégjátékosok rontásait kihasználva fordított, de amint a nyíregyháziak ismét kevesebbet hibáztak, visszavették az irányítást, és még az is belefért nekik, hogy a végjátékban két könnyű pontot is odaajándékoztak a házigazdának.

A harmadik etap első harmada magas színvonalú röplabdát hozott, a Nyíregyháza lendületben maradt, változatos támadójátékra a hazaiak ekkor nem igazán találták az ellenszert. Négypontos hátrányban aztán – némileg váratlanul – átvette az irányítást a BRSE, amely stabilizálta a védekezését, ebből pedig könnyebben tudott építkezni. A hajrához közeledve már a hazaiak álltak jobban három egységgel, és miután a vendégek minden felzárkózási kísérletét megakadályozták, ismét náluk volt az előny.

A negyedik szettben 8:3-as nyíregyházi előnynél Tóth már másodszor kért időt, de együttese ezekben a percekben ennek ellenére sem találta a ritmust. A vendégeknél a csereként beállt kanadai Natasha Calkins és a bolgár Darija Ivanova is hatékonyan támadott, a magyar válogatott – és a Fatum – csapatkapitánya, a liberó Tóth Fruzsina pedig sokszor nagyot mentett, de a BRSE a szlovák feladó Barbora Koseková négy egymás utáni ászával 11:16-ról váratlanul fordított. Az izgalmas hajrában mindkét csapat hősiesen védekezett és vezetett is, de a végén a Fatum örülhetett a döntő játszma kiharcolásának.

Ebben jobbára a jól védekező nyírségiek vezettek, a hazaiak csak 7:6-nál álltak jobban. Ezt követően azonban sorozatban három labdamenetet nyert a Nyíregyháza, ami döntőnek bizonyult, ugyanis ekkor kiharcolt előnyét végigvitte a vendégcsapat, így 135 perces csatában elvette a csabaiak pályaelőnyét.

Az összecsapás legjobbja a 28 pontos Calkins volt, de a meccslabdát értékesítő Ivanova is 24 pontig jutott.

A férfiaknál már az első két szett is komoly küzdelmet hozott, de a végjátékokban jobban összpontosítottak a hazaiak. A debreceniek nem adták fel és két izgalmas játszma végén már egyenlő volt az állás. Az ötödik szettben is fej fej mellett haladtak, a Vegyésznek meccs-, azaz továbbjutást érő labdája is volt, ám az utolsó pontokat a DEAC szerezte, így folytatódik a párharc, mégpedig szerdán 20 órától, Debrecenben.

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 3. mérkőzés

GreenPlan-Kazincbarcika–Debreceni EAC 2:3 (21, 23, –24, –23, –14)

Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc állása: 2–1 a Kazincbarcika javára

A 9–12. helyért

Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (15, 20, 22)



Női Extraliga, elődöntő, 3. mérkőzés

MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza 2:3 (18, –22, 21, –24, –12)

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása: 2–1 a Nyíregyháza javára