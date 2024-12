Másodszor is legyőzte a Vasas a Vasast

Bár a meccsen a Vasas SC volt a pályaválasztó, de ebben az esetben felesleges hazai pályáról beszélni, hiszen mindkét csapat otthona a Folyondár utcában van. A piros-kékek fiataljai az első szett közepéig tartották a lépést a csütörtökön még Lengyelországban BL-mérkőzést játszó „nagyokkal”, ezt követően azonban kijött a két csapat közötti tudásbeli különbség. A bajnoki címvédő így négy pontos előnyből várja a szombati Békéscsaba elleni idegenbeli rangadót.

NŐI RÖPLABDA

EXTRALIGA

VASAS SC–VASAS ÓBUDA 0:3 (–16, –12, –18)

Folyondár utca, 135 néző. V: Soltész, Szarka

VASAS SC: Engin, SINKA 9, ZOMBÓK A. 9, Zsombók E. 8, Botyánszki 6, Rieder 1. Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók), Olcsváry 1, Kiss N., Szemler 1. Edző: Kőnig Gábor

VASAS ÓBUDA: ABDULAZIMOVA 10, Leite 3, GLEMBOCZKI 11, Fekete F. 7, Bannister 6, TÖRÖK 11. Csere: Szalai (liberó), Kiss L. 4, Erőss 6, Tóth S. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 5:4, 5:7, 10:8, 13:10, 16:22. 2. játszma: 1:0, 2:12, 6:17, 8:20, 11:24. 3. játszma: 1:3, 2:6, 6:9, 8:14, 11:19, 12:22, 18:22

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Az első fél szettet leszámítva azt gondolom, meggyőző sikert arattunk. Több játékelemmel azonban most is meggyűjt a bajunk, így például az ejtésekre nem megfelelően reagáltunk. A sok utazás és kisebb betegségek miatt nem is tudtunk úgy edzeni, ahogy szerettünk volna, de most lesz egy hetünk felkészülni a szezon egyik legnehezebb meccsére.