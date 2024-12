Kétszettes hátrány után is megőrizte veretlenségét a Vasas

Legutóbb 2023. február 19-én, éppen Békéscsabán szenvedett vereséget magyar csapattól a Vasas Óbuda (a 2023–2024-es idényt veretlenül tudták le), s az is egyértelmű, hogy ha van gárda idehaza, amelyik le tudja győzni a piros-kékeket, az a Békéscsaba.

Bár a meccs éppen a nyáron a házigazdáktól a Vasashoz igazoló Glemboczki Zóra ászával indult, a későbbiekben éppen az ő bizonytalanabb nyitásfogadása miatt vette át a meccs irányítását a Békéscsaba, s végül nagyon simán, nyolc pontos előnnyel nyerte az első játszmát.

A második felvonás már sokkal kiegyensúlyozottabb játékot hozott, de a szett közepétől Nina Kocic vezérletével megint a hazaiak akarata érvényesült és már 2:0-ra vezettek. Persze az még ekkor is sejthető volt, hogy ilyen gyorsan nem lesz vége a derbinek: be is kezdtek a vendégek a harmadik játszma elején és aztán hasonlóan magabiztosan hozták, mint a csabaiak az elsőt, még ha a végén csak az ötödik szettlabdát ütötte be Taylor Bannister.

Az amerikai átló aztán a negyedik játszma elején is alaposan odatette magát, a hazaiak lendülete pedig elfogyni látszott, mert villámgyorsan tízet számolhattak a fővárosi szurkolók a csabai lányokra. A vége 17 pontos különbség lett, és bizony csapat legyen a talpán, aki innen vissza tud jönni. Úgy tűnt, hogy a csabaiaknak nem jön össze, mert a Vasas megint meglépett néggyel, de aztán még a térfélcsere előtt egyenlítettek a hazaiak. Bannister azonban ekkor már megállíthatatlan volt, sorozatban három pontot szerzett és pont ennyi meccslabdához jutott a csapata, amelyből a másodikat éppen ő értékesített.

A Vasas sikerének éppen az ő feljavulása, illetve a csereként beállt Török Kata remek nyitásai voltak a kulcsai. Az angyalföldi szurkolók pedig a veretlenség megőrzése mellett annak is örülhettek, hogy fiókcsapatuk Balatonfüreden megszerezte második győzelmét.

RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK

MBH-BÉKÉSCSABA–VASAS ÓBUDA 2:3 (17, 23, –20, –8, –12)

Békéscsaba, 935 néző. V: Adler, Tillmann

BÉKÉSCSABA: Hurst 12, Kiss E. 4, KOCIC 25, DÉKÁNY 14, Mayer 6, Koseková 2. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Caraballo 4, Fekete R., Németh L. 2, Budai 2. Edző: Tóth Gábor

VASAS ÓBUDA: PAPP O. 12, Leite 4, Glemboczki 2, Fekete F., BANNISTER 27, SILLAH 27. Csere: Szalai (liberó), TÖRÖK 6, Erőss 1, Tóth S., Abdulazimova 7. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:1, 8:8. 11:9, 13:10, 17:12, 21:13, 24:16. 2. játszma: 0:1, 3:1, 6:3, 7:6, 10:8, 10:11, 13:12, 17:14, 18:17, 22:18, 24:22. 3. játszma: 0:2, 1:5, 5:8, 5:10, 8:11, 9:16, 14:18, 14:22, 18:22, 16:24. 4. játszma: 1:5, 3:14, 5:20, 8:24. 5. játszma: 1:4, 2:6, 7:8, 10:9, 11:12, 11:14

MESTERMÉRLEG

Tóth Gábor: – Ha ezt a meccset összehasonlítjuk az őszivel, akkor egyértelmű, hogy léptünk előre játékban vagy akár erőnlétben. Azt viszont szeretném elmondani, hogy a fókuszunk a MÁV Előre elleni kupapárharcon van. Jó volt, hogy ez a mérkőzés így alakult, nem lett volna reális a 3:0-s győzelem, 2:0 után a Vasas ritmusba jött, a nyitásaink felpuhultak, amikből tudtak támadni, onnan pedig nehéz volt őket megállítani. Az ötödik szettben 11:11 után volt egy kis összhangbeli probléma, de most ez volt a maximum.

Janisz Athanaszopulosz: – Először is: egyáltalán nem vagyok büszke arra, amit az első két szettben mutattunk, azt gondoltuk, hogy elég, ha megjelenünk a pályán és azon kívül semmit nem kell csinálnunk. Remélem, ez egy jó figyelmeztetés volt számunkra, hogy ha be akarjuk bizonyítani, hogy mi vagyunk a legjobb csapat idehaza, azt az első másodperctől kezdve meg kell tennünk, nem csak a harmadik játszmától. A harmadik szettre eszközöltünk néhány technikai és taktikai változtatást, agresszívabban nyitottunk és támadtunk, változtattunk a blokkvédekezésünkön, nyugodtabbak voltunk, így megérdemeltem fordítottunk. Ehhez gratulálok a csapatnak, de le kell vonnunk a megfelelő tanulságokat.

SZENT BENEDEK RA–VASAS SC 0:3 (–20, –15, –23)

Balatonfüred, 89 néző. V: Takács Á., Mezőffy Zs.

SZBRA: Kapronczai 7, Szakály 9, Susic 2, JELINKOVA 16, SZABÓ K. 3, Kobaidze 9. Csere: Nagy E., Fáth (liberók), Vajai. Edző: Tomás Varga

VASAS SC: Kiss L. 5, Zsombók A. 5, Zsombók E. 7, BOTYÁNSZKI 13, RIEDER 10, Engin 2. Csere: Stankovics (liberó), Kiss N., Szemler, Altorjay 2. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:0, 5:5, 6:8, 9:9, 9:14, 16:21, 18:24. 2. játszma: 3:7, 5:11, 9:18, 14:24. 3. játszma: 2:0, 2:3, 5:4, 6:8, 9:9, 9:15, 14:17, 16:21, 21:24

MESTERMÉRLEG

Tomás Varga: – A leggyengébb elemünk a disztribúció volt. Nem osztottuk a labdákat okosan, és ezáltal nem tudtunk egymáson segíteni. Nagyon kevés az az edzésmennyiség, amit ez a csapat, így ahogy most a pályán volt, edzésen együtt töltött, ezt most lehetett látni. Próbálta a feladónk keresni azt az utat, ahol eredményesek tudunk lenni, ezt nem jól csinálta, ezt majd ki kell elemeznünk. Most teljes mértékben arra fogunk összpontosítani, hogy januártól új energiával, erővel és végre egészségesen tudjunk dolgozni. Nagyon bízom benne, hogy most már a legrosszabbon túl vagyunk és végre arra tudunk összpontosítani, amiért az egész szezont elkezdtük, hogy dolgozzunk és fejlődjünk!

Kőnig Gábor: – Fontos meccs volt, amelyet mindkét csapat meg szeretett volna nyerni, szerencsére ez nekünk sikerült. A meccs legnagyobb részében fegyelmezettek és türelmesek voltunk, a végén volt egy kis kapkodás, emiatt az szorosabb lett, de ettől függetlenül végig kézben tudtuk tartani a találkozót. A minket választó szurkolóinknak köszönjük a Mikulás-ajándékot és a drukkolást. Sinka Dalmát pedig várjuk vissza!