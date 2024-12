Átszáguldott az Előre az U19-es válogatotton

RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK

NŐI U19-ES VÁLOGATOTT–MÁV ELŐRE FOXCONN 0:3 (–18, –18, –13)

Monor, 35 néző. V: Sík, Elsik

U19: Pampuch 1, Zsombók A. 5, ZSOMBÓK E. 11, Gajdács 4, CSEREKLYE 7, Szabados 2. Csere: Pusztai (liberó), Piros 3, Borhi, Kapronczai, Németh L. Edző: Horváth András

MÁV ELŐRE: Michalewicz 2, MARKOVIC 17, Andersson 1, MAIORANO 17, Pallag 6, OROSZ 7. Csere: Kovács E. (liberó), Spándli 1, Tóth-Bodovics 5, Sziládi 1, Tóth J. 1., Szabó L. 2. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 6:2, 7:10, 10:11, 11:14, 14:15, 15:20, 18:23. 2. játszma: 1:6, 6:7, 7:13, 12:15, 15:16, 16:19, 17:21, 18:23. 3. játszma: 2:1, 3:5, 5:6, 6:12, 8:15, 10:18, 12:24

MESTERMÉRLEG

Horváth András: – Az első két szett közepéig fel tudtuk venni a versenyt ellenfelünkkel. A nyitásfogadás viszont gyengébben ment és sok olyan labdamenetet is elvesztettünk, aminek a védekezését terveztük, de nem volt időnk eleget gyakorolni. Sok új játékos is lehetőséget kapott, akiknek még idő kell, hogy felpörögjenek erre a szintre, azonban ezek a mérkőzések mindenképpen hasznosak ahhoz, hogy a nyári EYOF-on jól tudjunk szerepelni.

Kaszap Tamás: – Sokat kivett belőlük a békéscsabai túra és változtattunk az edzésmunkán is, ezért fáradtabbak a lányok. Ennek következménye, hogy kissé lassan lendültünk bele a játékba, de aztán győzött a rutin. A túloldalon sok tehetséges játékost láttam és örülök neki, hogy a bajnokságban is játéklehetőséget kapnak, sok sikert kívánok nekik.