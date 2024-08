Több sportoló kórházba került a Szajna vize miatt

A Szajnában – amelybe rengeteg szennyvíz folyik a francia fővárosból – 1923-ban tiltották meg a fürdést az egészségügyi kockázatok miatt, de a párizsi olimpia szervezői másfél milliárd eurót költöttek a folyó vizének kitisztítására, mert a triatlonisták és a nyílt vízi úszók versenyeit a folyóban akarták megrendezni.

A vastagbélgyulladást okozó E. Coli baktérium szintje ennek ellenére a megengedettnél magasabb volt az olimpia első napjaiban, ezért a triatlonosok edzéseit törölni kellett, a férfiak versenyét pedig egy nappal elhalasztották.

Végül megrendezték, s többen rosszul is lettek a következő napokban, a svájci Adrien Briffod és a belga Claire Michel állapota olyan súlyos volt, hogy kórházban kellett őket kezelni. Michel betegsége miatt a belga váltó el sem indult a csapatversenyben. Michel csapattársa, Jolien Vermeylen a visszalépés kapcsán dühösen nyilatkozott.

„Én is sok vizet ittam, ki tudja, talán holnapra én is megbetegszem. Nem jó ízű a Szajna vize, a híd alatt éreztem és láttam benne dolgokat, amikről inkább nem is beszélnék. Száz éve koszos a Szajna vize, és azt mondják, hogy a versenyzők egészége a legfontosabb? Ez baromság” – mondta néhány nappal ezelőtt a belga versenyző a holland VTM tévécsatornának.

A Szajnában rendezik a nyílt vízi úszást is, csütörtökön a nők (köztük Fábián Bettina), pénteken a férfiak (köztük Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf) úsznak 10 kilométert a folyóban.