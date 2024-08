Párizs 2024: Major Veronika bronzérmes a női pisztolyosok között

– Óriási versenyzés volt és a végletekig kiélezett küzdelem. Boldog és elégedett?

– Abszolút elégedett vagyok, nem is lehetnék boldogabb, nem is mondok olyat, hogy még boldogabb lennék ennél jobb helyezésnél, mert ez is megsiratott. Azért jöttem, hogy érmet nyerjek, ezt a célt a végletekig hajtottam magamban, ott voltam és csináltam, meglett az eredménye.

– Döcögősen indult az eleje, aztán belejött és szép egyenletes teljesítményt nyújtott. Így volt?

– Igen, sajnos voltak olyan sorozataim, hogy hiába lőttem tízest, mert 10.2-től van találat. Tíz nullák, tíz egyek voltak, nem engedtem magamnak, hogy letörjenek ezek az eredmények és hajtottam magamban, hogy még jobb legyek, a lehető legjobbat hozzam ki magamból, a legjobb technikámat hozzam elő, csak ahhoz ragaszkodjak és semmi mással ne törődjek.

– Ez a sportág húsz esztendőt várt arra az éremre, amelyért ön nagyon sokat harcolt az elmúlt években.

– Végig kellett versenyeznem az olimpiai ciklust a kvótáért, de ez az előnyömre vált, rendre ott voltam a döntőben vagy annak közelében, vagy akár érmet is nyertem. Éreztem, hogy benne lesz ez az eredmény a kezemben, az alapversenyé és a döntőé is, és ki tudtam magamból hozni.

– Már az is nagyon izgalmas volt, ahogy kijutott Párizsba az utolsó pillanatban…

– Biztos voltam benne, ha kvótával nem is, ranglistával kijutok ide, ebben nem voltak kétségeim, szerencsére semmi másban sem. Nem férkőzött olyan gondolat a fejembe, hogy nekem ez nem menne, ne sikerülne, csak az volt benne, hogy meg fogom csinálni!

– Segített, hogy a nyolcadik helye után is pozitív maradt, érezte, hogy még kijöhet egy szép siker?

– Nagyon sokat segített, hogy lőhettem a döntőben tíz méteren, hiszen éreztem a hangulatát, megtapasztaltam a körülményeket, a fényeket, a lőállásokat, ami minden pályán más és más. Ez is kellett ahhoz, hogy itt elérjem a célomat, pluszt adott az is, hogy első helyen jutottam ismét döntőbe, és külön boldog vagyok, hogy olimpiai rekordot állítottam be, így még egy helyen fel lesz tüntetve a nevem.

– Ez adhat új lendületet a pályafutásának? Nagyon felszabadultnak tűnik most.

– Nagyon kemény munka állt mögöttem az elmúlt hónapokban, években, akár ezt az olimpiai ciklust nézzük, akár az előzőt. Nem hinném, hogy ennek most vége szakadna, kis pihenő után visszatérek a munkához és még keményebben csinálom!