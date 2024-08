Muszukajev leiskolázta a vb-ezüstérmes kirgizt, technikai tussal nyert

Ha csütörtökön azt gondoltuk, nem megoldhatatlan feladat olvasóinknak, hogy már a neve hangzásából kitalálják, a 87 kilogrammos kötöttfogásúak bronzmérkőzésén Losonczi Dávidot legyőző Turpal Ali Bisultanov dán, akkor most tényleg lemegyünk az általános iskolások szintjére. Mivel az állampolgárság megszerzését azzal is jelöljük, hogy a keresztnevét a vezetékneve mögé helyezzük, eleve nagyon kevés lehetőség marad arra, vajon milyen színekben is versenyez Muszukajev Iszmail. Magyar bizony, ráadásul tavaly 44 év után nyert hazánknak világbajnoki címet a szabadfogásúak között, méghozzá 65 kilogrammban. Kezdésnek a kirgiz Ernazar Akmatalievet kellett elcsípnie, aki 26 éves és három évvel ezelőtt 70 kilóban volt világbajnoki ezüstérmes, Tokióban 65 kilóban a nyolcaddöntő volt a végállomás.

Reméltük, ezúttal is így lesz: 31 éves, Tokióban ötödik versenyzőnk jól nézett ki, látszólag nagyon egyben volt. Az elején mondjuk belenyúltak a szemébe, egyébként nagy összekapaszkodás jellemezte az első menet első felét, Muszukajev passzivitási ponttal került előnybe. Nem hagyta őt kibontakozni Akmataliev, folyamatosan blokkolta mozgékony ellenfelét – amíg bírta, aztán fél perc alatt össze-vissza pörgette, eljátszadozott vele reménységünk, s 11:0-ra győzött.

Következhet a negyeddöntő, nemsokára, 12.50 körül ismét szőnyegre szólítják Muszukajev Iszmailt, mégpedig a háromszoros világbajnok és négyszeres Európa-bajnok Haji Alijev ellen, aki eddig még egyszer sem tudta legyőzni kiválóságunkat.

BIRKÓZÁS

FÉRFIAK

SZABADFOGÁS

65 kg

Nyolcaddöntő: Muszukajev Iszmail–Ernazar Akmatalijev (kirgiz) 11:0

Később

Negyeddöntő: Muszukajev Iszmail–Haji Aliyev (azeri) 10:3