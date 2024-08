Halász Bence megmutatta, mennyi üzenetet kapott ezüstérme után

A minap az esti úszóprogram után igen sokáig ott maradtam az arénában. Miután elkészültem a napilapba és az online kiadásra is a cikkemmel, még meghallgattam a sajtótájékoztatókat, aztán egy amerikai újságírónővel beszélgettem Milák Kristófról. Későre járt már, mire kiléptem a kapun – párizsi itt-tartózkodásunk idején pedig minden alvással töltött perc aranyat ér, ezért úgy döntöttem, a gyorsvasutazás és metrózás helyett inkább hívok egy taxit – megspórolva ezzel nagyjából fél órát a szállásig tartó hazaútból.

Egy percre rá, hogy a mobil-alkalmazásban leadtam a rendelést, már ott is termett szürke japán kombijával Djamel. Bepattantam, és elindultunk, a volánt laza mozdulatokkal, háromnál több ujjal véletlenül sem tekergető, újdonsült algériai ismerősömmel pedig különös angol-francia keveréknyelven kezdtünk társalogni. Miután röviden kitárgyaltuk, hogy az úszóversenyekről jövök, a származásom felől érdeklődött.

– Are you American? (Amerikai?) – kérdezte tőlem angolul.

– Non, Hongrois (Nem, magyar). – feleltem franciául.

– Oh, Hongrie! – lelkendezett már a helyiek nyelvén, majd visszaváltott: –You have a good president! (Jó elnökötök van!)

Biztosan nem Sulyok Tamásra gondol, villant át az agyamon. Egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy Magyarország márciusban hivatalba lépett, a pártpolitika világán kívülről érkezett elnökének nevét tudja egy Algériából származó párizsi taxis. A nemzetközi színtéren hazánk miniszterelnöke sokkal ismertebb, az pedig nem róható fel Djamelnek, hogy nem tudja, a franciaországi „félelnöki” rendszer helyett Magyarország parlamentáris köztársaság, így hát visszakérdeztem.

– Orbán?

– Sabitzer – jött a meglepő válasz. A Borussia Dortmund középpályása se nem elnök, se nem magyar – volt azonban egy csapattársa Lipcsében, talán rá gondolt sofőröm.

– Sabitzer est autrichien (Sabitzer osztrák) – javítottam ki. – Szoboszlai?

– Oui, Szoboszlai! – örvendezett Djamel. – Szoboszlai good president!

Így derült ki, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a mi „jó elnökünk”.

Ki tudja, egyszer még az is lehet belőle – bár lehet, csak a player (játékos) szót kereste hiányos angol szókincsében...