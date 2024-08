Ez ám az ajándék! – Vincze Szabolcs jegyzete

PRÓBÁLTAM VISSZAEMLÉKEZNI, milyen születésnapi ajándékokat kaptam az életem során, és azon is eltöprengtem, vajon melyik volt közülük a legmenőbb, de valószínűleg egyiknek sem örültem annyira, mint a kalapácsvető Halász Bence az olimpiai ezüstérmének vasárnap este, éppen aznap, amikor betöltötte a huszonhetet.

Ha az utánpótlás-világversenyeket is beleszámolom, a Szombathelyi Dobó SE atlétája több mint tíz érmet nyert 2013 óta, de egyiket sem a születésnapján, ami még akkor is ritkán esik meg egy sportolóval, ha történetesen nyáron született, a nagy sportesemények időszakában. Erre a születésnapi ajándékára viszont nemcsak ő fog örökké emlékezni, hanem mi is.

De vissza a döntőre: izgultam már éppen eleget Bence világversenyein, ám érdekes módon ezúttal egyáltalán nem, még akkor sem, amikor a kanadai Ethan Katzberg akkorát dobott, aminél nagyobbat csak 1988-ban az olimpiai csúcsot tartó szovjet Szergej Litvinov tudott – kettejükön kívül senki sem ért el még nyolcvannégy méter fölötti eredményt az ötkarikás játékokon.

Szerencsére Bence sem zökkent ki, és a kiegyensúlyozottságát nemcsak a dobások nagysága mutatta, hanem az is, hogy a mezőnyben ő bizonyult az egyetlennek, akinek mind a hat kísérlete érvényes volt, és hamar elfogadta azt a tényt is, hogy ezúttal nem fog egyéni csúcsot dönteni. Ami igazából mindegy is, hiszen nem számít, az olimpiai érmet mekkora dobás után akasztják az ember nyakába, a tádzsik Dilsod Nazarov 2016-ban például 78.68-cal nyert olimpiai aranyat, de nem olvastam, hogy telepanaszkodta volna a médiát a rossz kísérletei miatt.

Halász Bence éremkollekciója Párizsban teljessé vált, legalábbis abban az értelemben, hogy valamennyi felnőttvilágversenyről, olimpiáról, világbajnokságról és Európa-bajnokágról is hozott már haza érmet, igaz, az arany még várat magára, de gyanítom, hogy már nem sokáig. Ez ráadásul újabb motiváció lehet neki – nem mintha valaha is motivációra lett volna szüksége, mindig megvolt benne.

Egy apróság miatt azért lehet egy kis hiány­érzete, tényleg semmiség: nem döntötte meg edzője, Németh Zsolt 81.56 méteres egyéni csúcsát, pedig tervezte. Semmi baj, Bence, majd jövőre, a huszonnyolcadik születésnapodon!