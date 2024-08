A negyedik helyen: a magyar férfi vízilabda-válogatott elbukta a bronzmérkőzést

PÁRIZS 2024, FÉRFI VÍZILABDA

BRONZMÉRKŐZÉS

EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 8–8 (3–2, 1–1, 2–2, 2–3) – szétlövéssel: 3–0

Párizs, 14000 néző. V: Dervieux (francia), Gómez (spanyol).

EGYESÜLT ÁLLAMOK: WEINBERG – IRVING 1, Ch. Dodd 1, HALLOCK 2, Cupido 1, Woodhead, Vavic. Csere: Hooper 1, Bowen 1, R. Dodd, DAUBE 1, Obert. Szövetségi kapitány: Dejan Udovicsics

MAGYARORSZÁG: VOGEL SOMA – Varga Dénes 2, MANHERCZ K. 1, Jansik Sz., Molnár E., Nagy Ádám 1, ZALÁNKI 2. Csere: Fekete G., Angyal 1, Vámos, Hárai, Vigvári Vince 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 19/6, ill. 11/6

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0

Kipontozódott: Woodhead (19. p.), Vámos (23. p.), Fekete G. (29. p.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A játékok befejeztével a La Défense Arena is elbúcsúzott, a szerb–horvát döntő előtti utolsó mérkőzést, a bronzcsatát a mieink az Egyesült Államokkal játszották a férfi vízilabdatornán. Hogy a csapatok rendre mintegy 15 000 néző előtt csatázhattak, az egészen biztosan életre szóló emlék lesz mindenkinek, akár a medencében, akár a partján volt ennek részese. Hosszasan nem szeretnénk egyelőre értékelni Varga Zsolt legénységének teljesítményét, de azt már a harmadik helyért zajló találkozó előtt leszögezhettük, a viadal legfontosabb mérkőzését, a negyeddöntőt megnyerték a mieink, így csalódást keltőnek nem nevezhető a végeredmény – persze lehet és kell is mélyebbre tekinteni, ám egyelőre túl kellett még jutnunk egy nehéznek ígérkező párharcon.

Vízbe ugrás után szolid birkózással hangolták rá magukat az összecsapásra az amerikaiak, arra a harcra, amely a végső volt Varga Dénesnek, a 37 éves átlövő két hónapja jelentette be, hogy abbahagyja sikeres pályafutását. Pekingben 2008-ban olimpiai bajnok lett, Tokióban három éve bronzérmes, utóbbit még megismételhette Párizsban. Ehhez egy villámsebességgel lejátszott emberelőnyt góllal befejezve járult hozzá az első negyedben, az első találatunkat jegyző Zalánki Gergő passzát azonnal a kapuba vágta (2–2). Az amerikaiak nyilván nem akartak még egy negyedik helyet szerezni a női csapat csalódást keltő pozíciója mellé, és motivációjukat csak növelhette, hogy az említett pekingi olimpia döntője óta még csak az elődöntőig sem jutottak el egészen mostanáig.

Legalább az utolsó napon elvihette volna a helyi lemezlovas a refrénig a Backstreet Boys ráúszásoknál bejátszott Everybody című slágerét, de sajnos nem tett így, továbbra is csak magunkban vagy félhangosan énekelhettük tovább. A második negyedben Varga gólpasszal szolgálta volna ki Vámos Mártont, apró szépséghiba, hogy klasszis balkezes lövőnk próbálkozása elhalt Adrian Weinberg kapusban. Újabb támadás, újabb szép Varga-átadás ezúttal a másik szélre, de Manhercz Krisztián lövését is kitolta az amerikai kapus.

Mivel a lehetőségeink ki-kimaradoztak, USA ellépett 4–2-re, hogy kiegyenlítsünk, Varga Dénes kapta kézbe a labdát (előtte Manhercz köszönt be és próbálta tüzelni társait, mert úgy érezte, kéne még egy kis szenvedély), ötméterese azonban a kapufán csattant – még szerencse, hogy az olaszok elleni párbajban nem mondtuk csődöt, mert azután négyből négy rontás következett…

Varga-góllal kezdődött viszont a második félidő, előnyből rá jött ki a befejezés, ő meg a hálóba paskolta a labdát, gyönyörű támadás volt. Hárai Balázs hozott bentről egy kiállítást, egyébként egy kezünkön simán meg tudjuk számolni, hány centergólt szereztünk a játékokon. Hamarosan már vezettünk, a meccsen először, Vigvári Vince lőtte a gólt előnyből, ez volt neki a tizedik élete első olimpiáján.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Mégis hátrányban mentünk neki az utolsó negyednek, hat öt oda, a támadásban kevesebbet foglalkoztatott Nagy Ádám leheletfinom ejtésével egyenlítettünk ki. A következő fórunknál Varga már rálőhette volna, de úgy látta, Fekete Gergő eggyel jobb helyzetben van, talán igaz volt, ám a ferencvárosi fregoliember lökete elhalt a blokkban. Mégis visszavettük a vezetést, Zalánki a hosszúba lőtt egy előnyt, ám még egy fél negyed hátra volt. Az igazi ínyencség, az olasz eszpresszón a krém viszont a nyolcadik találatunk volt, Zalánki észrevette a hosszú fánál feltűnő Angyal Dánielt, aki bepofozta a kapuba a labdát (8–6 ide).

Valahogyan le kellett menedzselni a hátralévő időt, ez azonban nem sikerült, alig két perc alatt ledolgozták hátrányukat az amerikaiak. Zalánki lövését kitolta a kapus, ennek köszönhetően végigtámadhattuk az utolsó húsz másodpercet – megpróbáltak lövetni a társak Vargával egy olyan gólt, amit legalább annyiszor ismételnek, mint a szerebek ellen a csoportkörben a saját térfeléről szerzett találatát, csak ez most nem ment be, jöhetett az ötméterespárbaj.

Fentebb említett négyes negatív szériánkat Varga Dénes zárhatta le, de megint kapufát lőtt, aztán dühösen csapott a vízre. Ötösölő Vogel Sománk az első két amerikai lövést nem bírta hárítani, és Vigvári Vince is nagyon rosszul lőtte a sajátját. Három kör után is hibátlan maradt az Egyesült Államok, Zalánki szintén rontott, negyedikek lettünk. Egészen elképesztő: egymás után hét ötméterest rontott el válogatottunk, erre nagyon nehéz magyarázatot találni.