Párizs 2024: Pásztor és Andrásfi már a nyolc között, Siklósi következik, Koch meglepetésre kiesett

A mieink közül vasárnap először a tőröző Pásztor Flóra lépett pástra, akinek igencsak aktívan kezdődött az asszója az amerikai Dubrovich ellen – amelynek a 16 közé jutás volt a tétje –, hiszen még egy perc sem telt le a vívóidőből, de már 3–3 volt az állás. Sajnos ezt követően az amerikai kétszer is talált, ám innen is sikerült fordítani. Pásztornak volt egy olyan tusa is, amikor nem gyulladt ki a lámpa, mert szúrás közben pengéjével éppen ellenfele fejvezetékét tépte le, azonban a zsűri, videón visszanézve a jelenetet, megítélte a találatot. Az első szünetre így is 7–6-os amerikai vezetésnél mentek el a lányok, de Pásztor a második etapban is végig tapadt ellenfelére és rendre egyenlített, 10–9-nél pedig a vezetést is átvette. És nem volt megállás, bár 12–9 után egy szerencsés tussal szépített az amerikai, így is 13–11-nél pergett le a második három perc. Hét másodperc telt csak el a harmadik szakaszból, amikor Pásztor újabb tust szerzett s egyetlen találatra került a győzelemtől. Egy sárga után kapott egy pirosat is kifordulásért (ez, ugye, büntetőtus), ám aztán megadta a kegyelemdöfést és 15–12-es sikerrel bejutott a nyolcaddöntőbe.

Magyar szempontból nem indult jól a férfi párbajtőrözőknél a világbajnoki címvédő Koch Máté és a venezuelai Grabiel Lugo asszója, hiszen a dél-amerikai (aki már vívott egy asszót) 5–1-re is vezetett. Ennyi idő kellett, hogy Koch bemelegedjen, mert ezt követően sikerült 10–9-re visszazárkóznia a második pihenőig. A vége azonban olyan volt, mint az eleje: sorozatban 4 tust kapva 15–10-es vereséget szenvedett.

Másodikként bemutatkozó férfi párbajtőrözőnk, Andrásfi Tibor meccse is egy kapott tussal kezdődött, ő azonban szerencsére ezt követően átvette az irányítást az ugyancsak venezuelai venezuelai Rubén Limardo Gascon ellen, 3–1-re fordított és az első pihenőre is 4–3-as vezetésénél vonultak. A második három percben többnyire együttes találatok estek, úgyhogy ez a szakasz 8–7-es magyar vezetésnél ért véget. A második pihenő után két Andrásfi-tussal folytatódott az asszó, ám mielőtt megnyugodhattunk volna, a venezuelai is talált kétszer. De aztán megint jött a magyar fiú, sorozatban négy tust adott, s egyre került a továbbjutástól. Egyet még Limardo Gascon is adott, ám aztán Andrásfi lezárta az asszót (15–10). Következő ellenfele éppen a Koch Mátét búcsúztató venezuelai Grabiel Lugo lesz.

Másik egyéni világbajnokunk, Siklósi Gergely a selejtezőből a 32 közé jutó cseh Jakub Jurka ellen állt pástra, s már majdnem eltelt az első perc, amikor a cseh talált. Egy együttes találat után azonban Siklós percei következtek, s az első pihenőig meg is fordította az asszót (3–2). Ezután pedig beindult a Siklósi-henger, olimpiai ezüstérmesünk 11–4-re húzott el a következő három percben. És ezután már nem volt megállás, egy együttest leszámítva három újabb magyar találat következett, s ez 15–5-ös győzelmet eredményezett. Jegyezzük meg, hogy négy egyéni vívó világbajnokunk közül egyedül ő tudott győzni a 16 közé jutásért, Koch Máté és szombaton Szatmári András, illetve Szilágyi Áron egyből búcsúra kényszerült.

Remekül kezdte Pásztor Flóra a kanadai Zhang elleni asszóját, másfél perc alatt 5–1-re húzott el, az első szünetben pedig 8–3-ra vezetett. A második etapban 14–5-re vezetett már, amikor ellenfele eltalálta a kezét és ápolni kellett. Azonban ez sem zavarta meg és még a második szünet előtt megadta a győztes tust is ellenfelének, amivel bejutott a negyeddöntőbe.

"Igyekeztem minél erősebben, határozottabban irányítani az asszóban, hiszen mögöttem rangsorolt és fiatalabb versenyzővel találkoztam. Mindenképpen nyerni akartam, szerencsére izgulnom se kellett. Nagyon örülök, hogy a legjobb nyolcba kerültem, ezt az egész évben nem sikerült eddig elérni, mindig néhány tus hiányzott. Most nem, iszonyatosan boldog vagyok" – nyilatkozta a mérkőzés után lapunknak.

Sikerül-e revánsot venni Andrásfi Tibornak Koch Mátéért? Ez is kérdés volt a venezuelai Lugo elleni nyolcaddöntő egyik kérdése. Egy együttes találat után a magyar versenyző adott két tust, s bár ellenfele szépített, így is 3–2-es Andrásfi vezetésnél vonultak pihenőre. A második etap kissé eseménytelenül indult, egy perc után meg is kapták a figyelmeztetést passzivitásért. Ezt követően azonban megint a magyar fiú talált, de sajnos Lugo sem hagyta magát és még a második szünet előtt egyenlített (5–5). Következett az utolsó három perc, amikor 7–7 után Andrásfi adott tust. Következett egy együttes, amikor a dél-amerikai a kosárral találta állon, de ez sem zavarta meg és újra ő talált. Lugo azonban megint gyorsan egalizált, úgyhogy az utolsó percben megint fej fej mellett haladtak. Sajnos a venezuelai újabb tust szerzett, de ezúttal a magyar fiú tudott egyenlíteni és így 12–12-nél járt le a vívóidő. A ráadásban aztán Andrásfi lerohanta ellenfelét és sikerült megszereznie a győztes tust, így bejutott a legjobb nyolc közé.

09.00–16.25: női tőr egyéni (Pásztor Flóra), férfi párbajtőr egyéni (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Siklósi Gergely) – 1. forduló, 2. forduló, nyolcaddöntő, negyeddöntő

19.00–22.15: női tőr egyéni, férfi párbajtőr egyéni – elődöntő, bronzmeccs, DÖNTŐ

A 16 közé jutásért

10.55: Pásztor Flóra–Jacqueline Dubrovich (amerikai) 15–12

12.25: Koch–Grabiel Lugo (venezuelai) 10–15

12.50: Andrásfi Tibor–Rubén Limardo Gascon (venezuelai) 15–10

13.40: Siklósi Gergely–Jakub Jurka (cseh) 15–5

Nyolcaddöntő

14.05: Pásztor Flóra–Yunjia Zhang (kanadai) 15–5

15.05: Andrásfi Tibor–Grabiel Lugo (venezuelai) 13–12

15.30: Siklósi Gergely–Neisser Loyola (belga)

Negyeddöntő

15.55: Pásztor Flóra–Lee Kiefer (amerikai)

16.25: Andrásfi Tibor–?