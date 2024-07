Párizs 2024: a Bajnokok Parkjában is találkozhatnak az érmesekkel a nézők és a sajtó munkatársai

A szervezők az előző napi dobogósokat hívják meg a Trocadérónál, az Eiffel-torony lábánál lévő közösségi helyszínre, ahol a szurkolók is találkozhatnak a játékok kiemelkedő szereplőivel. A létesítménybe egyszerre 13 000 ember fér be, a média képviselői pedig a vegyes zónában beszélgethetnek a sportolókkal. Rendelkezésre állnak majd fotós pozíciók is, illetve helyi médiaközpont.

A meghívást elfogadó versenyzők névsorát az adott napon 11 órakor teszik közzé. A találkozót követően az esti döntőket lehet majd közösen megnézni óriáskivetítőn.

Az érmeseket július 29-től augusztus 10-ig várják a Bajnokok Parkjába, a kivételt a 2-től 4-ig tartó időszak jelenti – 3-án és 4-én a férfi és női országúti kerékpárosok mezőnyversenyének lesz központi helyszíne a Trocadéro.

A park 16 órától 23.30-ig várja az érdeklődőket. A versenyzőkkel 17.30 és 19.30 között lehet találkozni, az esti döntőket pedig 19.30 és 23.30 között közvetítik.