Lehmann Csongor: Reális cél a pontszerző helyezés az olimpián

A tiszaújvárosiak másfél hete saját közönség előtt világkupa-futamot nyerő kiválósága az MTI-nek elmondta, jelenleg Olaszországban teljesíti a magaslati edzőtábor második blokkját, az első után Tiszaújvárosban állt rajthoz a vk-viadalon.

„Nagyon jó volt, hogy be tudtuk iktatni a felkészülésbe a hazai világkupát, egyrészt mert meg akartam ismételni a tavalyi győzelmemet, másrészt pedig azért, mert a versenyrutinra is szükség van, azt pedig edzésen nem lehet megszerezni. A versenykörülmények között szerzett tapasztalatot nem lehet modellezni a tréningek során” – nyilatkozta Lehmann Csongor, és elárulta, az ötkarikás játékokig hátralévő időben már a csúcsforma eléréséért dolgozik, apró finomítások vannak hátra, és a Párizsba utazása előtt még egy rövid pihenőt is be tud majd iktatni.

A 25 éves sportoló a május végén rendezett cagliari világbajnoki futamon bronzérmet nyert, Párizsban pedig arra számít, hogy a versenyen a 10 kilométeres futásnak lesz a legnagyobb jelentősége a 1,5 km úszást és a 40 km kerékpározást követően.

„Az úszás meglehetősen technikás lesz majd, tekintettel a Szajnán lévő erős sodrásra, de azt gondolom, hogy az első vízválasztó majd kerékpáron következik be. A vb- és a vk-futamokon sok olyan versenyző van, aki a honfitársai felzárkózását segíti, az olimpián viszont egy nemzetből legfeljebb hárman állhatnak rajthoz. Ettől függetlenül az úszást követően biztosan lesznek olyanok, akiknek kerékpáron kell majd megpróbálniuk felzárkózni” – tekintett előre az ötkarikás viadalra Lehmann, aki úgy vélte, ha a kerékpározáson kialakul egy szökés, az akár még jól is jöhet neki, de ha „futóverseny” dönt majd a végső helyezésekről, számára az is megfelelő lesz.

„Érzem, látom és tudom, hogy jó eredményt várnak tőlem a magyar szurkolók, de ez teljes mértékben motivációt jelent nekem. Eleinte teherként nehezedett rám, de sikerült ezen túllendülnöm és most már lehetőséget látok ebben. Ugyanakkor természetesen ez nagy felelősség is, ezért maximális odafigyelést igényel a részemről, ennek megfelelően azon dolgozunk, hogy a verseny napján tökéletesen tudjak koncentrálni” – nyilatkozta az olimpiai teljesítményét övező várakozásokról.

Elmondta, édesapjával és egyben edzőjével, Lehmann Tiborral sokat beszélgettek arról, milyen lesz az ötkarikás játékokon rajthoz állni, s végül arra jutottak, hogy más nemzetközi viadaloktól ez sem különbözik jelentősen.

„Mindketten úgy gondoljuk, hogy ez ugyanolyan verseny lesz, mint bármelyik vb-, vagy vk-futam, csak éppen a körítés lesz sokkal látványosabb és grandiózusabb. Ennek fényében számomra a pontszerző helyezés elérése egy reális célkitűzés, ezt pedig nem szabad nyomásként megélnem, hanem a megszokott módon, a versenyt élvezve, lazán szeretném a lehető legjobb teljesítményt nyújtani Párizsban” – jelentette ki.

Az olimpián július 30-án rendezik a férfiak, 31-én pedig a nők egyéni versenyét. Magyarországot Lehmann Csongor mellett Bicsák Bence, valamint Kuttor-Bragmayer Zsanett képviseli majd az eseményen.