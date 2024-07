Izgalmas csatában megvertük az olaszokat, elődöntős a férfi kardvívó-válogatottunk

Elképesztő éhesen érkezett Szilágyi Áron a pástra az olaszok elleni negyeddöntő első asszójára, Luigi Samelével három évvel ezelőtt Tokióban az egyéni döntőt vívta, akkor nyert, és most is gyorsan behúzta a meccset, 5:3-mal adta át a stafétát. Aztán Gémesi Csanád nehezebben alkalmazkodott a Grand Palais elképesztő hangzavarához és a mindent szóvá tevő dörzsölt Luca Curatolihoz, az olaszok átvették a vezetést. Hihetetlenül izgalmas volt a negyeddöntő, a rivális általában egy-két tussal vezetett, az ötödik asszó után 25:23 volt az állás oda. Ekkor fűzte be Szatmári András az oktatófilmet Curatoli ellen, amit megirigyelt Gémesi is, ő Michele Gallónak adott iskolát, ketten együtt 12 tusig jutottak és csak négyet kaptak. Szatmári rosszul kezdte az utolsó előtti asszót, négy tust kapott sorozatban, aztán sikerült váltania, óriásit javult és 5:5-tel zárta mérkőzését Samele ellen. Szilágyi hat tus előnnyel kezdte az utolsó asszót, csak éppen az első vívása óta húzta a lábát, alig bírt rálépni. Ennek ellenére parádés tusokat adott, megnyerte Curatoli ellen az utolsó mérkőzést is, így a magyar csapat elődöntőt vív 15.50-től az Egyesült Államokat búcsúztató Irán ellen. A másik ágon Franciaország Dél-Koreával találkozik. „Készültünk az olaszokra, ismerjük is őket, technikailag, taktikailag föléjük nőttünk. Voltak kisebb hibáink, de betartottuk azt, amit kértek tőlünk. Jól vívtunk, csapatként működtünk a páston és azon kívül, ahogy az elmúlt egy hónapban is” – értékelt Szatmári András. „Irán ellen nyernünk kell! Ugyanilyen magabiztosan megyünk a pástra, ahogy az olaszok ellen is és megverjük őket, este pedig döntőt vívunk! Csodálatos a hangulat a Grand Palais-ban, elképesztő hangulatot teremtenek a francia szurkolók ebben a lenyűgöző épületben. Alkalmazkodunk a hangzavarhoz, mindenkinek ugyanolyan nehéz” – mondta Gémesi Csanád.