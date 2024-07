Erőt meríthetnek a női kézilabdázók a csütörtöki, franciáktól elszenvedett vereségből az olimpián

– Mennyire izgul egy 19 éves kézilabdázó élete első olimpiai mérkőzése előtt?

– Szerencsére nem vagyok izgulós típus, de most azért valamivel gyorsabban vert a szívem. Aztán ahogy elkezdődött a mérkőzés, próbáltam csak a játékra és a saját feladatomra összpontosítani. Csodálatos volt a hangulat, a telt ház, a szurkolók kitettek magukért, még úgy is jó érzés volt a pályán lenni, hogy nem minket biztattak. Mindent megtettünk a győzelemért, sajnos nem sikerült. – Érezte már a kezdés előtt is, hogy ráhangolódtak a ­meccsre, vagy mi alapozta meg, hogy sikerült négy góllal is elhúzni az elején?

– Nagyon feszes védekezéssel kezdtünk, ebből sikerült gyors lerohanásokat végigvinni, ezért nőtt a különbség a két csapat között. Utána visszaestünk hátul, és elöl is több helyzet kimaradt. A második félidő pozitívuma, hogy visszakapaszkodtunk és tapadtunk a franciákra. – Önbizalmat adhat, hogy szoros volt a legnagyobb favorit elleni mérkőzés?

– Ebből kell erőt merítenünk. Kielemezzük a hibáinkat, hogy mit kell máshogy csinálnunk vasárnap a brazilok ellen. A dél-amerikaiak nagyon jól kezdtek a spanyolok ellen és nagy különbséggel nyertek, természetesen az ő játékukkal is sokat foglalkozunk. – Egyébként hogy érzi magát az olimpiai forgatagban?

– Nagyon más érzés itt lenni, mint eddig bármilyen más tornán. Sokan mondták korábban, hogy különleges ezt megélni, de nem értettem pontosan, mire gondolnak. Fantasztikus, hogy ilyen fiatalon itt lehetek és ezért nagyon hálás vagyok. Néha még „rácsodálkozó módban” közlekedek, ám egyre többször van bennem az az érzés, hogy menjünk, csináljuk, jöjjenek már a mérkőzések!