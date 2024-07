Elképesztő izgalmak! Női légpuskában a szétlövésnek kellett döntenie – videó

Nagyon pörögtek az események, még szinte fel sem fogtuk, mi történt Ungvári Attilával (a történeti hűség kedvéért: aranyponttal nyert), máris tatamira szólították Özbas Szofit, nagy reménységünket a női 63 kilogrammban. Huszonkét éves dzsudokánk, aki tavaly világbajnoki bronzérmet szerzett Dohában, míg a tokiói olimpián kilencedik lett, cseh riválissal, Renata Zachovával mérkőzött a 16 közé kerülésért. Ő idén Zágrábban Európa-bajnoki címet szerzett, azon a viadalon Özbas már a 32 között elbúcsúzott.

Nem szerettük volna, ha ez most is megtörténik, mindenesetre mindkét sportoló hatalmas elszántsággal vágott a küzdelembe. Az első intést Zachová kapta, akit egyébként korábban többször is legyőzött Özbas Szofi. Ezúttal is jól alakult a harc, Özbas szépen meglepte az időközben újabb intéssel büntetett Zachovát, és vazarit érő nagy belső horgával megnyerte a mérkőzést – ő is kapott egy intést, ám mit sem számított. Győzelme után arról beszélt, nagyon nyugodt tudott maradni, bár a bemelegítés alatt görcsölt a hasa, de sikerült végig magára figyelni és jó érzés töltötte el a tatamin. Maradjon is ez meg a folytatásban, a 16 között a kanadai Catherine Beauchemin-Pinard-t kell felülmúlni, az sem lesz egyszerű.

PÁRIZS 2024, CSELGÁNCS

NŐI 63 KG

A 16 közé jutásért: Özbas Szofi–Renata Zachová (cseh) 7–0