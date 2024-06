Több orosz és fehérorosz versenyző indulhat az olimpián – topteniszezők is

A NOB közel két hete jelentette be, hogy első körben öt sportágban 25 – 14 orosz és 11 fehérorosz – versenyzőnek adott engedélyt, csütörtökön pedig jelezte, hogy már 22 orosz és 17 fehérorosz sportolónak van lehetősége a párizsi szereplésre. A bizottság ezúttal teniszben, sportlövészetben és evezésben osztott ki engedélyeket, utóbbi sportágban csak a fehéroroszok kaptak kvótát.

A NOB azt is közölte, 18-an már jelezték, hogy ott lesznek az olimpián, ugyanakkor két orosz kerékpározó – köztük Alekszandr Vlaszov – és négy fehérorosz sportoló visszautasította a lehetőséget, többen pedig még nem jeleztek vissza. A most engedélyt kapott sportolók között vannak a teniszezők világranglistáin előkelő helyen álló játékosok is, úgy mint az egyaránt orosz Danyiil Medvegyev és Andrej Rubljov vagy a fehérorosz Arina Szabalenka és Viktorija Azarenka. A kétszeres Australian Open-győztes Szabalenka ugyanakkor már a múlt héten bejelentette, hogy nem lép pályára az olimpián.

A 39 fős lista várhatóan még bővülni fog a következő időszakban, amikor valamennyi sportág kvalifikációs időszaka lezárul.

Oroszország és Fehéroroszország ukrajnai katonai inváziója miatt a csapatsportágakban nem vehet részt az ötkarikás játékokon, és a két ország versenyzői az egyéni sportágakban is csak semlegesként indulhatnak.

Minden kvalifikált sportolónak át kell esnie a NOB által kijelölt háromtagú testület átvilágítási folyamatán. A kritériumok közé tartozik, hogy nem támogatta nyíltan az ukrajnai háborút, és nincs kapcsolata semmilyen katonai vagy biztonsági szervezettel.

A NOB korábban azt közölte, hogy várhatóan 36 orosz és 22 fehérorosz sportoló vehet részt semlegesként Párizsban. A maximális szám 54, illetve 28 lenne, de ezt valószínűleg nem fogják elérni.