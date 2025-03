Gasperini bírózott, Inzaghi a kritikusoknak válaszolt a vasárnap esti rangadó után

A hazaiakat irányító Gian Piero Gasperini elsősorban Éderson kiállítását kérte számon Davide Massa játékvezetőn.

„Az első félidőben remekül játszottuk le a rögzített helyzeteket, majd a szünet után rosszul lett egy szurkoló, de a játék mindkét fél számára félbeszakadt, így ez nem lehet alibi a számunkra, jobban kellett volna koncentrálnunk. (...) Ezzel együtt még bőven volt idő hátra a meccsből, s számomra abszurd, hogy ezt tönkretették egy piros lappal. (...) Éderson kiállítása felesleges volt. Persze, hibázott, amikor megtapsolta a játékvezetőt, de a spori ezzel tönkrevágott egy egyébként remek mérkőzést” – fogalmazott a meccs után Gian Piero Gasperini.

A címvédő mestere, Simone Inzaghi a játékosait dicsérte, de kitért a csapata formáját bírálókra is.

„Az Atalanta ellen agresszív, eltökélt játékra van szükség, és technikailag magas minőségű passzokkal kell operálnunk. Ezek mindig remek mérkőzések, s szerintem most is egy magas fordulatszámú találkozót láthattunk, amelyben két nyitott, támadó szellemű csapat csapott össze. (...) Én mindenkit meghallgatok, de edzőként én, valamint a játékosok és az elnök is tudják, milyen ez a sport. Igyekszünk egyszerre csak egy mérkőzéssel foglalkozni” – mondta az Inter mestere, hozzátéve, hogy noha jelenleg (a nyári klub-vb-t is beszámítva) négy versenysorozatban is áll a csapata, nem lehet kizárni, hogy trófea nélkül zárja az idényt.

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés

Atalanta–Internazionale 0–2 (C. Augusto 54., L. Martínez 87.)

Kiállítva: Éderson (81.), ill. Bastoni (90+5.)