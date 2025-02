Saját magát verte meg a Milan Torinóban; kínkeservesen harcolta ki a győzelmet az Inter

Torino–Milan 2–1

Mike Maignan óriási hibájával kezdődött a mérkőzés, egy hosszú indítás után a Milan kapusa fel akart szabadítani, de saját játékosába, Malick Thiaw-ba rúgta a labdát, amely a saját kapujába pattant. Több lehetősége is volt a szünetig a vendégcsapatnak az egyenlítésre, a félidő közepén Santiago Giménez lövését védte Vanja Milinkovics-Szavics, majd később is a szerb kapus mentette meg a góltól csapatát. Ugyanis tizenegyeshez jutottak a piros-feketék, Tijjani Reijnders labdáját azonban kifogta Milinkovics-Szavics. Később a Torino is betalálhatott volna, ekkor viszont Maignan volt a helyén.

A fordulás után nagy erőket mozgósított a Milan. Először Youssouf Fofana, aztán Joao Félix próbálkozását hárította Milinkovics-Szavics, majd Reijnders lövését lábbal védte a kapus. Ezt követően Giménez lövése suhant el a kapufa mellett, míg Joao Félix el is találta a (jobb) kapufát. Sorjáztak a vendéghelyzetek, és nem is úszta meg kapott gól nélkül a hazai együttes, Reijnders ezúttal pontosan célzott, 11 méterről a bal felsőbe lőtt.

Sokáig azonban nem örülhetett a Milan, két perccel a gól után Antonio Sanabria végzett el gyorsan egy szabadrúgást, a vendégek nem figyeltek, Gvidas Gineitis pedig kilőtte a bal alsót. Még maradt negyedóra, hogy ismét egyenlítsen a lombardiai csapat, de túl sok lehetősége már nem volt, egyedül Sztrahinja Pavlovics csúsztatása volt veszélyes, de a labda kapufa mellé szállt. Nincs jó hete a Milannak, a Bajnokok Ligája-búcsú után a bajnokságban vereséget szenvedett.

Internazionale–Genoa 1–0

Hazai pályán jól szokott menni az Internek a játék – minden sorozatot figyelembe véve az idényben egyszer, szeptember 22-én kapott ki otthon, a városi rivális Milantól 2–1-re –, de ebből az első félidőben semmi sem látszott, pedig a 12. helyezett Genoa nem a legveszedelmesebb ellenfél, még Olaszországban sem. Az első játékrész kaput eltaláló lövés nélkül telt el, ráadásul a félidő végén a hazaiaktól Joaquín Correa megsérült, a szünetben le is kellett cserélni.

A fordulás után sem kapcsolt nagyobb sebességre az Internazionale, sőt, még a vendégek veszélyeztettek, de Francesco Acerbi mentett Fabio Miretti elől. A 65. percben először találták el a kaput a milánói fekete-kékek, előbb Mehdi Taremi próbálkozott, ezt Mattia Bani fejelte ki, majd Benjamin Pavard ollózott, ekkor pedig Nicola Leali védett. Egyre jobban nyomott a vendéglátó, és Nicoló Barella majdnem hatalmas gólt lőtt, a bombája a bal felső saroknál találta el a kaput a léc és a kapufa találkozásánál.

Ezt követően a genovaiak jártak közel a gólhoz, Caleb Ekuban közeli fejesét védte bravúrral Josep Martínez, majd a kapus névrokona villant, amivel előnybe került az Inter. Lautaro Martínez fejelt Hakan Calhanoglu szöglete után, a labda pedig Patrizio Masinin megpattanva került a kapuba. A Genoa megpróbált egyenlíteni a hajrában, ám a második kapott gólhoz közelebb állt, amikor Taremi közeli lövését védte Leali, illetve Lautaro Martínez hagyott még ki két helyzetet. Nehezen nyert az Inter, és sikerével az élre ugrott, nyomást helyezve ezzel a vasárnap pályára lévő Napolira.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

Torino–Milan 2–1 (Thiaw 5. – öngól, Gineitis 76., ill. Reijnders 74.)

Internazionale–Genoa 1–0 (La. Martínez 78.)

Parma–Bologna 2–0 (Bonny 37. – 11-esből, Sohm 79.)

Venezia–Lazio 0–0

Vasárnap

12.30: Como–Napoli (Tv: Match4)

15.00: Verona–Fiorentina (Tv: Match4)

18.00: Empoli–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Juventus

Hétfő

20.45: Roma–Monza (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Lecce–Udinese 0–1 (Lucca 32. – 11-esből)