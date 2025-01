Darmian döntött, az Inter legyőzte a Veneziát

Az Inter fölényben játszott a meccs nagy részében, a hazaiak kapusának, Filip Sztankovicsnak bőven akadt dolga. A Venezia nem igazán volt veszélyes támadásban. A 16. percig kellett várni a vendégek vezető góljára: Lautaro Martínez lövését még védte Sztankovics, ám a kipattanót Matteo Darmian a hálóba juttatta. Darmiannak ez volt a második találata ebben a bajnoki kiírásban, augusztusban a Lecce ellen volt eredményes.

A továbbiakban is az Inter akarata érvényesült, noha újabb gólt már nem láthattak a nézők. A második félidőben a Venezia egyre többet kockáztatott, és majdnem össze is jött az egyenlítés. Gianluca Busio a kapufát találta el, a kipattanót pedig Joel Pohjanpalo nem tudta a hálóba lőni – közben a partjelző lest jelzett.

Maradt az egygólos Inter-siker, ezzel Simone Inzaghi csapata feljött a második helyre.

SERIE A, 20. FORDULÓ

Venezia–Internazionale 0–1 (Darmian, 16.)

KÉSŐBB

18.00: Bologna–Roma (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Hellas Verona (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Match4)

Korábban

Genoa–Parma 1–0 (Frendrup 65.)

Parma: Balogh Botond kezdett, a 60. percben lecserélték.

Pénteken játszották

Lazio–Como 1–1 (B. Dia 34., ill. Cutrone 72.)

Szombaton rendezték

Empoli–Lecce 1–3 (Cacace 47., ill. Morente 6., Krsztovics 11., 90+1.)

Udinese–Atalanta 0–0

Torino–Juventus 1–1 (Vlasic 45+1., ill. Yildiz 8.)

Milan–Cagliari 1–1 (Morata 51., ill. Zortea 55.)