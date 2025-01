Emberelőnyben szerzett pontot a Como a Lazio otthonában

Remekül kezdett a csütörtökön 125. születésnapját ünneplő Lazio otthonában az idegenben eddig csak egy győzelmet arató Como. Nico Paz a 4. percben nagy helyzetet hagyott ki, majd nem sokkal később Marc-Oliver Kempf fejelt a kapufára. Az első negyedórában több góllal is vezethettek volna a vendégek, ám Paz sérülése – a 20 éves argentin támadó középpályást a 17. percben le kellett cserélni, miután Samuel Gigot csúnyán rácsúszott – megtörte a lendületüket. A rómaiak szép lassan átvették az irányítást, de így is szinte a semmiből szerezték meg a vezetést a 34. percben – Boulaye Dia verte meg Kempfet a tizenhatoson belül, majd 12 méterről kilőtte a jobb alsót.

A második félidőben hazai részről Luca Pellegrini megúszta a második sárga lapot, Loum Tchaouna viszont nem, aki egy perc alatt gyűjtött be két sárgát. Emberelőnyben nagy erőket mozgósított a Como, ám kontrákból olykor így is veszélyes volt a Lazio, Gustav Isaksen gólt is szerezhetett volna, azonban Jean Butez kitolta a bal felsőből a lövését. A másik oldalon Ivan Provedelnek is akadt védeni valója, és ugyan Alieu Fadera lövését még bravúrral hárította, Patrick Cutrone fejesénél már tehetetlen volt.

Az egyenlítő gól után elég kaotikussá vált a mérkőzés, mindkét csapat ment előre a győzelemért. Ehhez talán a fővárosi gárda állt közelebb, amikor Mattéo Guendouzi nagy helyzetben borzasztóan találta el a labdát, és ez még akkor is igaz, ha a hajrára eléggé beszorult. Nem változott az eredmény, sorozatban harmadik bajnokiján maradt nyeretlen a Lazio. 1–1

OLASZ SERIE A

20. FORDULÓ

Lazio–Como 1–1 (B. Dia 34., ill. Cutrone 72.)

Kiállítva: Tchaouna (58., Lazio)

Szombat

15.00: Empoli–Lecce

15.00: Udinese–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Torino–Juventus (Tv: Arena4)

20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Genoa–Parma (Tv: Match4)

15.00: Venezia–Internazionale (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Roma (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Hellas Verona (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Match4)