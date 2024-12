Monzában megszakadt az Udinese rossz sorozata

A Monza hét, az Udinese öt mérkőzés óta nyeretlen volt, ráadásul a legutóbbi három egymás elleni bajnokijuk is döntetlennel zárult. Az Udinese már a hatodik percben vezetést szerzett, Jurgen Ekkelenkamp hátragurította a labdát a tizenhatos bal oldalán, Jordan Zemura egyből középre tekert, Lorenco Lucca pedig az ötösvonalról a kapuba bólintott.

A hazaiak 16 kapura lövéssel próbálkoztak az első félidőben, de csak két kísérletnél kellett Razvan Savának közbeavatkoznia. A második félidőben is tovább rohamozott a Monza, és a 47. percben góllá is érett a hazai fölény, a kallódó labdát Jorgosz Kirjakopulosz bombázta kapásból ballal Sava lába között a kapuba. Az egyenlítő gólt követően sem állt vissza a Monza, ezt kihasználva Jaka Bijol másodszor is megszerezte a vezetést a vendégeknek. Az Udinese 2–1-re legyőzte a Monzát, véget vetve október óta tartó nyeretlenségi sorozatának.

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Monza–Udinese 1–2 (Kirjakopulosz 47., ill. Lucca 6., Bijol 70.)

Vasárnap

Fiorentina–Cagliari 1–0 (Cataldi 24.)

Verona–Empoli 1–4 (Tengstedt 35., ill. Se. Esposito 16., 19., Cacace 32., Colombo 42.)

Venezia–Como 2–2 (Pohjanpalo 17., Oristanio 70., ill. Candela 50. – öngól, Belotti 57.)

Napoli–Lazio 0–1 (Isaksen 79.)

Szombat

Roma–Lecce 4–1 (Saelemaekers 13., G. Mancini 59., Pisilli 66., M. Koné 86., ill. Krsztovics 40. – 11-esből)

Juventus–Bologna 2–2 (Koopmeiners 63., Mbangula 90+2., ill. Ndoye 30., Pobega 53.)

Genoa–Torino 0–0

Péntek

Internazionale–Parma 3–1 (Dimarco 40., Barella 56., M. Thuram 67., ill. Darmian 81. – öngól)

Atalanta–Milan 2–1 (De Ketelaere 12., Lookman 87., ill. Morata 22.)