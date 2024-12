Ha Juventus, akkor döntetlen – a torinóiak kezéből a 87. percben csúszott ki két pont

Sokáig úgy tűnt, hogy Khéphren Thuram lesz a mérkőzés egyértelmű hőse: a nagy lendülettel meginduló francia középpályás az első félidő derekán védőjét lefutva lőtt a kapuba mintegy 13 méterről (1–0), majd a második játékrész elején, 1–1-nél egy védőről elé pattanó labdát vágott a hálóba (2–1). A nyáron Nizzából szerződtetett 23 éves középpályásnak ezek voltak az első góljai a Juventus kötelékében.

Lehetne a meccs hőse Moise Kean is, hiszen ő is a kapuba talált, fejese a 12. bajnoki gólját hozta ebben az idényben – utol is érte a góllövőlistát vezető Mateo Reteguit (Atalanta) és Marcus Thuramot (Internazionale). Kean sok-sok évet lehúzott a Juventusban, nyáron igazolt a „zebráktól” Firenzébe, és tekintettel erre nem is ünnepelte meg látványosan a gólját. Volt csapata drukkerei a gesztusáért is, a fejeséért is megtapsolták – a versenysportban pozitív érzelmeket keresők örömére.

A hőssé válás fontos kelléke a drámaiság, így pályázhat a címre Riccardo Sottil is, aki a 87. percben egy kapu előtti kavarodás végén éles szögből bombázta a hálóba a torinói védőkről elé pattanó labdát, pontot mentve csapatának (2–2). Thuramhoz hasonlóan ő is először talált a kapuba 2024–25-ös bajnokságban. A gól előtt a labdát előrevágni készülő Juve-játékos, Andrea Cambiaso a rúgás pillanatában elcsúszott, így jutottak támadási lehetőséghez a violák…

A még mindig veretlen Juventus a 11. döntetlenjét könyvelte el, a Fiorentina két bajnoki vereség után jutott ponthoz.

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Juventus–Fiorentina 2–2 (K. Thuram 20., 48., ill. Kean 38., Sottil 87.)

Korábban

Udinese–Torino 2–2 (I. Touré 41., Lucca 49., ill. Ch. Adams 53., Ricci 64.)

Napoli–Venezia 1–0 (Raspadori 79.)

Később

Milan–Roma 1–1 (Reijnders 16., ill. Dybala 23.)