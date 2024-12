A 98. percben szerzett góllal nyert Balogh Botond csapata a sereghajtó ellen, győzött a Genoa is

PARMA–MONZA

Már az ötödik percben megzörrent a Parma hálója, de a „keresztesek” szerencséjére Ciurria gólját érvénytelenítette a VAR, mivel a találatot megelőző beadás az alapvonalon túlról érkezett. Nem sokkal később Maldini is betalált monzai oldalon, de ezúttal az előkészítő Caprari leshelyzete miatt lett érvénytelen a gól. A folytatásban is a vendégek voltak a veszélyesebbek, de a Balogh Botonddal a soraiban felálló hazai védelem állta a sarat. A fordulás után – miután a változatosság kedvéért Djurics is szerzett egy lesgólt – a monzaiak közül Pablo Marí kapta meg a második sárga lapját, majd a szabálytalanság nyomán befújt tizenegyest Hernani váltotta gólra.

A hajrában kis híján újabb büntetőt rúghattak a hazaiak ( a játékvezető VAR-vizsgálat után a játék folytatása mellett döntött), majd az emberhátrányban játszó Monza (kihasználva a Parma passzivitását) kiegyenlített: a hazai védelem teljesen megfeledkezett Pedro Pereiráról, aki berobbanva a hálóba küldte Martins hosszan tekeredő beadását.

Már sokan elkönyvelték a hazai szempontból kissé kínosnak ígérkező döntetlent, amikor a hétperces rádás nyolcadik percében jött Lautaro Valenti, s egy szöglet után a bal alsó sarokba csúsztatta a labdát, megnyerve a mérkőzést a Parmának. 2–1

EMPOLI–GENOA

A gól nélküli első félidő után azonnal betalált a közelmúltban tulajdonost váltó (a klub részvényeinek többségét a román Rapid Bucurestit is birtokló Dan Sucu vásárolta meg – a szerk.) Genoa, a lesipuskás Milan Badelj egy védőről lepattanó Pinamonti-lövés nyomán vette be a hazai kaput. Néhány perccel később tizenegyessel jöhetett az Empoli, de Esposito tizenegyesét Nicola Leali kivédte. A 68. percben Caleb Ekuban közeli lövésével megduplázták előnyüket a griffek, majd a korábban büntetőt rontó Sebastian Esposito egy remekül helyezett fejessel visszahozta csapatát a meccsbe.

A hátralevő időben nagy erőket mozgósítva mentek az egyenlítésért a hazaiak, de Lealinak újabb gólt nem lehetett lőni – mindhárom pontot zsebre vágta a Patrick Vieira csapata, amely olasz sajtóhírek szerint januárban a mexikói Cruz Azulnak adhatja tovább az októberben szerződtetett, de hamar létszámfelettivé váló Mario Balotellit. 1–2

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ

Empoli–Genoa 1–2 (Esposito 74., ill. Badelj 46., Ekuban 68.)

Parma–Monza 2–1 (Hernani 56. – 11-esből, Valenti 90+8., ill. P. Pereira 85.)

Kiállítva: Marí (Monza, 54.)

Később

18.00: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Atalanta (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Udinese–Torino

15.00: Napoli–Venezia (Tv: Match4)

18.00: Juventus–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Milan–Roma (Tv: Match4)

Hétfő

18.30: Como–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Verona (Tv: Match4)