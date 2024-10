Az Inter is harcba szállhat Balogh Botondért – sajtóhír

Korábban már hírt adtunk arról, hogy sajtóhírek szerint a német élvonalbeli Bayer Leverkusen és az angol első osztályú Brighton ajánlatot tett a Parma játékosáért, Balogh Botondért. Az Internazionale átigazolási híreivel is foglalkozó fcinternews.it most pedig arról írt: a Serie A címvédője is harcba szállhat a magyar válogatott védőjéért.

A portál kiemelte, hogy Balogh nagyon jól teljesít a Serie A jelenlegi idényében, olyannyira, hogy a 20-szoros olasz bajnok figyelmét is felkeltette. A magyar játékost Stefan de Vrij és Francesco Acerbi (előbbi szerződése az idény végén lejár, utóbbi pedig már 37 éves lesz februárban) egyik lehetséges utódjaként tartják számon Milánóban, de egyelőre csak figyelik a játékost, s nem állnak tárgyalásban sem a Parmával, sem pedig Balogh ügynökével. Az érdeklődés azonban még komolyabb lehet, ha a magyar védő az idény hátralévő részében is bizonyítja rátermettségét.

A 22 éves Balogh alapembernek számít az újonc Parmában, a mostani idényben hét élvonalbeli és egy Olasz Kupa-mérkőzésen szerepelt, s összesen 672 percet töltött a pályán. A 189 centiméter magas belső védőnek egyébként 2027 nyaráig szól a szerződése jelenlegi klubjánál, miután áprilisban hosszabbított egymással a két fél.