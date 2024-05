Gulácsiék csapattársa végleg Olaszországba igazolt

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig az idény első felében a török Galatasaraynak adta kölcsön Angelinót. A spanyol balszélső épphogy visszatért Németországba, a lipcseiek újabb kölcsönszerződést kötöttek, ezúttal Olaszország és az AS Roma volt a partner.

Angelino 20 mérkőzésen lépett pályára az olasz fővárosban, a Roma az Európa-ligában elődöntőig jutott, míg a bajnokságban a hatodik helyen zárt. A klub most a hivatalos oldalán jelentette be, hogy él a kölcsönszerződésben szereplő kivásárlási joggal és nyolcmillió euróért szerződteti a spanyol játékost. Ezzel egy időben a Leipzig is elköszönt a futballistától.

A 27 éves Angelino a Manchester City utánpótlásában nevelkedett, azonban a felnőttcsapatban mindössze 15 mérkőzésen lépett pályára. Karrierjét folyamatos kölcsönszerződések jellemezték. Spanyolországban megfordult a Gironánál és a Mallorcánál, míg Hollandiában a Bredánál és a PSV-nél. 2021-ben egy másfél éves kölcsönszerződés után igazolt az RB Leipzighez, azonban Lipcsében sem tudott megragadni. Egy évet a Hoffenheimnél, majd fél évet a Galatasaraynál töltött Róma előtt.