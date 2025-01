Az elgatyázott világbajnokság

A magyar válogatott kedvező előjelekkel készült az egyben az Európa-bajnoki címért is kiírt tornára: a megelőző négy alkalommal egyszer sem végzett a hetediknél rosszabb helyen, s igencsak biztató volt a nemzeti csapat játékosainak zömét adó Budapesti Korcsolyázó Egylet formája is. A BKE január 3-án a kanadai Winnipeg Monarchsot fogadta Budapesten, és derekasan helytállt – az első harmad után még vezetett, végül 4:1-es vereséget szenvedett. A mérkőzés rangját az ellenfél nívója adta meg: a manitobai együttes nem a magyar klub kedvéért érkezett Európába, hanem mert a mezőny egyetlen Európán kívüli tagját, Kanadát volt hivatva képviselni a davosi világbajnokságon. (A sportág őshazája az első, 1920-as tornától kezdve egészen 1963-ig rendre valamely amatőr klubcsapatát küldte a vb-re.)

Tizenkét nappal később Klagenfurtban – igaz, már a BBTE (Budapesti Budai Torna Egylet) néhány játékosával kiegészülve – 5:0-ra intézte el vendéglátóját a BKE. Másnap is összecsaptak a felek, s a visszavágás vágyától fűtött karintiaiak durva játéka láttán a csapat túravezére, az egykori válogatott labdarúgó és futballkapitány, Minder Frigyes úgy döntött, az eredmény hajszolása helyett inkább csak óvatosságra inti a játékosokat. „A végén egész határozottan ki kellett adnom az utasítást, hogy semmi faultot ne viszonozzanak, s legyen az eredmény, ami lesz, de a világbajnokság előtt meg ne sérüljenek – idézte a Nemzeti Sport a szakembert, aki ráadásul az egyik játékvezető ténykedésében részrehajlást vélt felfedezni. – A két osztrák bíró közül az egyikkel szintén pechünk volt, mert bizony ez rettenetesen húzott a klagenfurtiakhoz. Három gólunkat nem adta meg!” Az érvényes gólok számában ezúttal nem is sikerült felülmúlni az osztrákokat, de a fontosabb célt sikerült teljesíteni: mindenki épen és egészségesen jött ki az ütközetből. Úgy tűnt, a válogatott a legerősebb összeállításában utazhat Davosba, a Lator Géza dr. szövetségi kapitány által kihirdetett névsor mégsem lehetett teljes, a kor egyik legjobb magyar játékosa, a csapatvezető fia, a BKE Winnipeg elleni és klagenfurti meccseit derékfájdalomra hivatkozva kihagyó Minder Sándor ugyanis nem tartott az együttessel. Az ok? A Nemzeti Sport kurta közlése szerint „hivatalos elfoglaltsága nem engedi meg, hogy a magyar válogatott túráján részt vegyen”.

Az 1935-ös davosi jégkorong-világbajnokság hivatalos plakátja

A válogatott tehát egyik legjobbja nélkül, de önbizalommal telve indult neki az alpesi télnek. A vébé csoportkörében három ellenfél várt rá, ebből kellett volna kettőt megelőznie a középdöntőbe jutáshoz, amire a közvélekedés szerint minden esélye meg is volt. Az általános nézet az volt, hogy Hollandia nem jelenthet gondot, Svájc a csoport favoritja, már csak a hazai környezet miatt is, bravúr lenne ellene a pontszerzés, Svédországra viszont 1935-ben még senki sem tekintett sportági nagyhatalomként, sőt, a sportnapilap esélylatolgatásába mintha némi lesajnálás is vegyült volna: „Csoportbeosztásunk nem jó, de nem is rossz. Ha a svédeket nem tudjuk megverni, aligha boldogultunk volna más, egyivású ellenféllel szemben. Hiszen a svédek nem olyan nagy mumusok.”

Nos, Hollandia ellen a január 19-i nyitányon valóban egy jó felhozó mérkőzést sikerült játszani, ifjabb Bethlen Istvánék hatot számoltak a szerényebb képességű riválisra. Maga a gróf, a korábbi miniszterelnök fia, a kiváló hátvéd nem csupán a meccsen tette hibátlanul a dolgát, de a Nemzeti Sport olvasóit is kifogástalan tudósításban részesítette a találkozóról. A legjobb, amit a hollandokról el tudott mondani, hogy szívósan és okosan védekeznek, emellett úgy érezte, „még legalább négy gól benne maradt a csapatban”.

Sejteni lehetett, hogy ez a négy gól nem az Európa-bajnoki cím egyik várományosának tekintett házigazda Svájc ellen fog kijönni a válogatottból – annál nagyobbat szólt az 1:1-es döntetlen, pláne, hogy Barcza Miklós ötperces kiállítása ellenére sikerült kiharcolni. Az NS nem is tudta megállni, hogy szóhasználatában ne tegyen különbséget győzelem és döntetlen között, miközben azért már előretekintett a Svédország elleni ki-ki mérkőzésre: „Örülnünk kell a szép eredménynek, de vigyázni kell az örömmel. Reálisan meg kell verni a svédeket. De ha – ne adj’ Isten – kikapnánk tőlük, kiesnénk az európabajnoki tornából! Ezért erre a meccs­re kell most már minden figyelmünket és minden szurkolóképességünket összpontosítani a svájciak elleni fényes siker után.” Ha kimondta, ha nem, szinte mindenki úgy érezte, a neheze már „megvan”, a svédek ellen már csak be kell fejezni az elkezdett munkát. „Csak aztán derék fiaink el ne »gatyázzák« a dolgot” – öntötte szavakba Hunyady Ferenc gróf, a BKE elnöke a sokakban azért ott bujkáló szorongást.

Ehhez képest a sorsdöntő összecsapáson esélye sem volt a magyar válogatottnak, Svédország 3:0-ra nyert, és továbbjutott a középdöntőbe. Az okok között felvetődött, hogy a –26 Celsius-fokos, metsző hideghez a skandinávok esetleg jobban hozzá voltak szokva, de Lator dr. ennél lényegesen mélyebb szakmai elemzésre is vállalkozott. A szövetségi kapitány a legtöbb hiányosságot a mieink fizikai felkészültségében tapasztalta, a svédeket erősebbnek és gyorsabbnak látta. „A magyar válogatott fizikailag gyenge, főleg a csatársor s főleg ilyen masszív ellenféllel szemben. Amíg áttörő erő nem lesz csatársorunkban, addig igazán nagy (és sorozatos!) eredményt produkálni nem lehet.”

A svájci Davos 90 éve ideális helyszíne volt a hoki-vb-nek

Ma már elképzelhetetlen, hogy egy csapat teljesítményét az adott mérkőzésen közreműködő játékvezető is nyilvánosan értékelje, kilencven éve azonban ez általános volt, s abban sem volt semmi összeférhetetlenség, hogy egy aktív játékos fújja a sípot egy világbajnoki csoportmeccsen – így tett a kanadaiak 22 éves hátvédje, Cameron Shewan is a magyar–svéd párharc során. Természetesen válogatottunk teljesítménye őt sem nyűgözte le ( „Meglepett a magyar csapat gyenge játéka. Sokkal többet vártam tőlük ezen a mérkőzésen…”), főleg azok után, hogy az év elején Budapesten a Winnipeg Monarchs játékosaként testközelből tapasztalhatta meg, hogy a magyar jégkorongozók egyáltalán nem rossz képességűek.

A magyar válogatott csoportja harmadik helyén végzett, így a továbbiakban a „vigaszdíjért” lépett jégre Davosban. Ebben a körben sem járt sikerrel, a Magyarország, Lengyelország és Belgium közötti összevetésben az döntött, hogy a lengyelek nagyobb vereséget mértek Belgiumra, mint a mieink – maradt a 11. helyezés (15 csapatból), holtversenyben Romániával. A világbajnokságot a papírformának megfelelően Kanada – azaz a Monarchs – nyerte meg, legjobb európai csapatként (tehát Európa-bajnokként) Svájc zárt, ami szintén nem volt meglepő.

Hiába azonban a későbbi Eb-győztes elleni bravúrpont, a sajtó és az éppen általa felhergelt és megtévesztett olvasóközönség ezúttal is könyörtelen volt. A jégkorongozók a Nemzeti Sport hátsó oldalán, a BÖK! című szatirikus rovatban kerültek célkeresztbe, igaz, nem valószínű, hogy a poénok minősége bárkit is térdcsapkodásra késztetett volna. Íme, egy példa: „Nagyon kikaptunk Davosban! – És még merjék azt mondani, hogy az üdülőhely!”

Csak emlékeztetőül: a magyar válogatott csupán egyszer kapott ki a világbajnokságon.

Emlékeztető

9. JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, DAVOS

1935. január 19–27.

Világbajnok: Kanada, 2. (Európa-bajnok) Svájc, 3. Nagy-Britannia, …11. Magyarország