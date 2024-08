Egy elfeledett ódon pécsi fatribün

A pálya évtizedekig szolgált a Pécsi Bőrgyár csapatának otthonául. Az idők során a másod-, harmad- és negyedosztály között ingázó együttesről a Képes Sport 1947. április 1-i száma közölt bővebb ismertetőt. A szerző nem április elsejei tréfának szánta az információt, hogy az egyesület elnökét Deák Ferencnek hívják, de a Hun utca bölcse is tudhatott valamit, hiszen egyúttal a bőrgyár igazgatóhelyettese és a csapat kapitánya is volt. A kezdetekről ezt olvassuk az összeállításban: „A Bőrgyári Torna Club a húszas években alakult Pécsett. A gyár vezérigazgatója, Both Sándor, valamint agilis munkavezetője, Lieber József és néhány, a vállalaton kívül álló személy meghallgatta a sportolni vágyó munkásifjak kívánságát, és ha egyelőre szerény keretek között is, de lehetőséget biztosítottak az egyesület megalakulásához. A gyári alkalmazottak fáradságot nem kímélve, szabadidejükben, »rohammunkával« lerakták a mostani pálya alapját.”