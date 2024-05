Weisz Frigyes volt a Fürth ásza

Az első világháború kitöréséig eltelt időszak legjobb német alakulata az 1893-ban alapított VfB Leipzig volt, amely a lehetséges tizenkét kiírásból kilencszer jutott el a német bajnokság végső szakaszába (DFB-Endrunde), és hatszor döntőzhetett is – háromszor (1903, 1906, 1913) nyert, kétszer (1911, 1914) veszített, egyszer (1904) nem lépett pályára. A három bajnoki aranyérme 1925-ig élt német csúcsként, amikor a Nürnberg negyedszer diadalmaskodott az országos fináléban. Mint a német sportegyesületek mindegyike, a VfB is megsínylette a világégést – melynek idején az országos bajnoki küzdelmek szüneteltek –, az 586 klubtagjából 245 került ki a frontra, és összesen 107-en (!) estek el a harcokban vagy azok következményeként. Az első, 1902–1903-as lipcsei bajnokcsapatból Otto Braune 1916-ban, a francia csatatéren halt hősi halált, míg az 1902–1903-as, 1905–1906-os bajnok Edgar Blüher 1919-ben halt bele a harctéren szerzett súlyos sérüléseibe. A VfB harmadik, 1912–1913-as bajnokcsapatából négyen nem tértek haza a harcmezőről: Johannes Schneider kapus és Hans Dolge jobbszélső egyaránt 1914-ben esett el, a tartalék Paul Michel 1915-ben, Johannes Völckers balszélsőnek pedig nyoma veszett 1915-ben. (Schneider és Völckers a második bajnokcsapatnak is a tagja volt.)