Nagy elődök nyomdokaiba lép a Bundesligában Lőw Zsolt

Lóránt Gyula világbajnoki ezüstérmes labdarúgóként dolgozott német élcsapatoknál vezetőedzőként (Fotó: Imago Images)

Időrendben persze Vincze Jenő előtt bemutatkozott a Bundesliga színpadán egy másik vb-ezüstérmes magyar válogatott játékos is. Lóránt Gyula, az Aranycsapat legendás hátvédje 1965 nyarán az 1. FC Kaiserslautern kispadjára ült le, egy 15. és egy nagyszerű 5. helyet követően pedig a Duisburgéra, amellyel a 7. helyen végzett 1968-ban. A Kaiserslauternhez visszatért 1969 és 1971 között, de dolgozott ezután egy idényt az 1. FC Kölnnél, kettőt-kettőt a Kickers Offenbachnál, az Eintracht Frankfurtnál, a Bayern Münchennél és a Schalkénál. Összesen 347 meccs jutott neki a Bundesligában edzőként, ezzel természetesen rekorder, kis megszakításokkal 15 éven át edzősködött a német élvonalban. Legjobb bajnoki helyezése két 4. hely, a Kölnnel 1972-ben és az Eintracht Frankfurttal 1977-ben. A Német Kupában nem volt szerencséje, összesen öt elődöntőből búcsúzott csapataival (kétszer az Offenbachhal, egyszer-egyszer a Kaiserslauternnel, a Kölnnel és a Schalkéval), míg Európában a Frankfurttal elért UEFA-kupa-negyeddöntő a csúcs 1978-ból. Mint ismert, legnagyobb sikerét Görögországban érte el, a német munkái között 1976-ban bajnok lett a PAOK-kal, és második időszakát töltötte a szaloniki klubnál, amikor 1981 májusában szívinfarktust kapott a kispadon az Olympiakosz elleni mérkőzésen, és ennek következtében tragikus hirtelenséggel, 58 évesen elhunyt.

Akkor sem maradt magyar edző nélkül a Bundesliga, amikor Lóránt Gyula a hetvenes évek közepén a PAOK-ot irányította. Bédl János karrierje elején a Sliema Wanderersszel nyert máltai bajnoki címet és kupát, és volt a szigetország szövetségi kapitánya is. Az Egyesült Államokban is dolgozott, mielőtt 1971-ben elkezdődött németországi időszaka, az 1974–1975-ös volt az egyetlen idénye a Bundesligában. Októberben vette át a kiesés ellen küzdő Wuppertaler irányítását, de csodát nem tett, 24 meccsen egy győzelem, hat döntetlen és 17 vereség volt a mérlege, nem lehetett más következménye, mint a kiesés és az edzőváltás. Az 1971–1972-es idény végén második helyre vezette a Rot-Weiss Essent a másodosztályban, de csak egy évvel később jutott fel a csapat az első osztályba, már nem vele. Később a Borussia Dortmundot is irányította a másodosztályban, amellyel a 4. helyen végzett, a nyolcvanas években pedig ismét az Essennél, majd az Oberhausennél is tevékenykedett a második vonalban.

Az Aranycsapat időszakában két mérkőzés is jutott a válogatottban Csernai Pálnak, s bár belőle nem futballistaként lett legenda, edzőként sikerült túlszárnyalnia Lóránt Gyulát. Pedig az akkor az Eintracht Frankfurtot irányító edző eredetileg másodedzőjeként tekintett Csernai Pálra. Amikor a Bayern München edzőt cserélt a Frankfurttal, folytatták a közös munkát Bajorországban is, ám a Fortuna Düsseldorf elleni 7–1-es vereség volt Lóránt Gyula utolsó meccse a müncheni kispadon, Csernai Pállal pedig nagyszerű sikerkorszak indult el 1978 végén. Az évadot a 4. helyen zárta a többek között Sepp Maiert, Klaus Augenthalert, Karl-Heinz Rummeniggét és Paul Breitnert is felvonultató csapattal, a kiírás végére pedig létszám felettivé tette minden idők egyik legjobb csatárát, Gerd Müllert. A Nemzet bombázója Csernai Pál elmondása szerint gyakran ittasan járt edzésre, és az idősebb játékosok klikkesedését is szervezte az öltözőben. A történelem Csernai oldalára állt, 1980-ban és 1981-ben is aranyérmet ünnepelt a Bayern München a Bundesligában, köszönhetően a magyar szakemberről elnevezett Pál-rendszernek is, amelynek lényege a Belgiumban eltanult, akkor még kevésbé használt területvédekezés volt. A Bayern 1982-ben bronzérmes lett, de megnyerte a kupát, valamint bejutott a BEK-döntőbe, igaz, ott az Aston Villa legyőzte 1–0-ra. A Bayernt 1983-ig irányította, később a Dortmundnál, a Frankfurtnál és a Herthánál is megfordult minden idők legsikeresebb magyar Bundesliga-edzője.

Dárdai Pál 24 évvel Csernai Pál után ült le a berliniek kispadjára, miután játékosként is eltöltött ott másfél évtizedet. Első idényében megmentette a kieséstől a klubot, majd 7. és 6. helyen végzett vele, így az Európa-liga csoportkörét is megjárta. Először 2019-ben menesztették, hogy aztán 2021-ben is visszatérjen tűzoltóként. Két évvel később is azért hívták vissza a kispadra, ám akkor már ő sem tudott segíteni, de megtörhetetlen jellemét bizonyítja, hogy a másodosztályban is folytatta a munkát a reménytelenül rosszul irányított klubnál.