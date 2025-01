Helyszíni riport: a Wolfsburg nem tudta otthon megverni kieső helyen álló ellenfelét

FOGÓCSKÁZÁSSAL KEZDŐDÖTT a Wolfsburg és a Kiel meccsének felvezetése: a Volkswagen autóipari konszernről elnevezett, minden szegletében a világmárkát hirdető aréna tövében több tucat hazai ultra próbálta megkergetni a nagy létszámban kivonuló rohamrendőröket, ám a rendfenntartók hamar elvették a velük sajátos módon szórakozni vágyók kedvét, határozott fellépésükkel percek alatt rendet tettek. A klubházban barátságosabb volt a hangulat, a sajtómunkatársak számára fenntartott helyiségek két órával az összecsapás előtt megteltek. Az újságíróknak és fotósoknak a fő beszédtémát Ralph Hasenhüttl csapatának győzelmi esélyei szolgáltatták, amelyek meglehetősen jók voltak, hiszen az idegenben nyeretlen Kielt látta vendégül.

A Kicker várakozásai – legnagyobb sajnálatunkra – nem jöttek be. A német futballmagazin beharangozójában a tizenkilencedik életévét pénteken betöltő Dárdai Bencét a kezdő tizenegybe várta, ám azt is felvetette, hogy a középpályás vagy Yannick Gerhadt helyén Mattias Svanberg játszhat esetleg. Valószínűleg nem ilyen ajándékra számított az ünnepelt: ezúttal a 34-szeres svéd válogatott kapta meg a lehetőséget a szakmai stábtól. A bemelegítés közben azonban kijutott neki a köszöntésből, a hangosbemondó a szurkolókkal skandáltatta a nevét a jeles nap alkalmából – visszhangzott a stadion, a születésnapos pedig kicsit zavarban volt, talán nem számított ilyen forgatókönyvre. Megható jelenet volt az is, amint a kezdő tizenegy bemondása után a szurkolók néhai tízesüket, Krzysztof Nowakot éltették. A lengyel középpályás 1998 és 2002 között játszott Wolfsburgban, ám ALS-betegsége miatt abba kellett hagynia a labdarúgást, 2005-ben, harmincéves korában hunyt el – a drukkerek a meccsek előtt rendre megemlékeznek róla.

Noha a Bundesligában átlagosan 96.9 százalékos a stadionok kihasználtsága, a Wolfsburg azon klubok egyike, amely lefelé húzza az értéket, 87.3 százalékkal utolsó előtti a rangsorban. Péntek este is foghíjas volt a lelátó, de a hangulatot nem érhette kritika, a hazai tábortól volt hangos a 28 ezer fő befogadására alkalmas létesítmény. Az ötvédős felállást választó vendégek mélyen húzták meg védelmi vonalukat, a hazaiak próbálták labdajáratással kicsalogatni őket tizenhatosuk előteréből, ám statikusak voltak. Kitartott jó szokása mellett az idegenben minden bajnokiján betaláló Kiel, amely meglepetésre az első helyzetéből megszerezte a vezetést, bal oldali szöglet után David Zec bólintott a kapuba. Ez előrevetítette, hogy a hazai zöld-fehérek magasabb fordulatszámra kapcsolnak, ám a helyzetek továbbra is elmaradtak.

A szünet után feltámadt a házigazda, sokkal nagyobb fordulatszámon pörgött, és pillanatok alatt fordított: az 50. percben a csereként beálló Patrick Wimmer értékesítette helyzetét, majd az 53. percben Jonas Wind szerzett fejes gólt sarokrúgást követően. Egészen hihetetlen a Wolfsburg idénybeli helyzetkihasználása, lövéseinek csaknem huszonöt százalékából betalál, és immár egyedüliként vezeti a szabad-, illetve szögletrúgásokból szerzett gólok listáját tizenhattal, megelőzve a Bayer Leverkusent. Az 55. és a 63. percben Patrick Wimmer duplázhatott volna, ám előbb nagy erővel meglőtt labdája a lécen csattant, majd jobb külsővel a jobb oldali kapufát találta telibe. A 80. percben a semmiből egyenlített a Kiel, és a játék képe alapján meglepetésre kihúzta 2–2-es döntetlennel.

Szívesen megnéztük volna, mit mutat a wolfsburgi középpályássorban Dárdai Bence, mondjuk, a szürkén játszó Mattias Svanberg helyén, ám Ralph Hasenhüttl vezetőedző ezúttal nem küldte pályára, pedig az ezt megelőző tíz Bundesliga-fordulóban kilenc alkalommal a kezdő tizenegybe nevezte. A tehetséges középpályás legközelebb február 2-án az Eintracht Frankfurt otthonában léphet pályára.

NÉMET BUNDESLIGA

19. FORDULÓ

Wolfsburg–Holstein Kiel 2–2 (Wimmer 50., Wind 53., ill. Zec 13., Skrzybski 80.)

Szombat

15.30: Augsburg–Heidenheim

15.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen

15.30: Freiburg–Bayern München

15.30: Mainz–VfB Stuttgart

15.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

18.30: Mönchengladbach–Bochum (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Hoffenheim–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

17.30: St. Pauli–Union Berlin (Tv: Arena4)