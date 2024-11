Kahn tanácsa Neuernek: „Tűzzön ki pontos dátumot a visszavonulására”

Mint ismert, Manuel Neuer a nyári Európa-bajnokságot követően bejelentette, hogy 15 év után visszavonul a német válogatottól, és a jövőben csak klubcsapatára, a Bayern Münchenre kíván koncentrálni. A német rekordbajnok másik legendás kapusa, Oliver Kahn ennek kapcsán mondta el véleményét a Sport Bildnek adott interjújában, amelyben egyebek mellett azt tanácsolta Neuernek, hogy tűzzön ki egy konkrét dátumot a visszavonulására. Szavai szerint ez lenne a legbölcsebb dolog, annál is inkább, mert saját példájából tudja, hogy Neuer mennyire nehéz helyzetben van most: „Gödörbe kerülsz és megkérded magadtól, hogy mi most a cél, mit tudok még elérni? Ezért nem is vagyok meglepve, hogy Manuel nem nyújtotta azt a teljesítményt minden meccsen, amit elvártak tőle” – fogalmazott Kahn az interjúban.

„Amikor 2006-ban visszavonultam a válogatottól, világossa tettem a Bayern és magam számára is, hogy még két év, aztán vége. Ez segített nekem és a klubnak is, mert mindenki pontosan tudta, hogy mi fog történni. Ez ösztönzés is volt számomra, hiszen ebből az egyértelmű célból motivációt tudtam meríteni. Senki sem szeretné, hogy kifütyüljék pályafutása végén” – tette hozzá Kahn.

A hírek szerint egyébként Neuer szeretné még egy évvel megtoldani szerződését a bajor együttessel, vagyis egyelőre nem fontolgatja, hogy szögre akasztja a kesztyűt. Kahn viszont azt gondolja, a következő év tökéletes időzítés lenne, hogy Neuer végleg befejezze a labdarúgást – főleg akkor, ha a Bayern saját stadionjában meg tudná nyerni a Bajnokok Ligáját: „Ha a Bayern Münchennek sikerülne megnyernie a Bajnokok Ligáját 2025 májusában Münchenben, az egy tökéletes alkalom lenne” – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet.