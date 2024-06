Dárdai Pál: Móni érdeme, hogy a fiaink ilyen klassz srácok lettek!

„Nálunk Móni intézett mindent bent − nem kötök bele a színekbe −, én meg a kertet gondozom. Nálunk nincs takarítónő, Móni megcsinál mindent, kemény csaj, nagyon büszkék vagyunk rá” – mondja a férj, kihangsúlyozva a családi dinamika egy fontos szeltét.

A falon lógó képek is sokat elárulnak azokról a pillanatokról, amelyek igazán sokat jelentenek számukra. Pali a búcsúmeccséről is van egy a falon: „Ha jól emlékszem, még apu is itt volt a stadionban, és mindenki elkönnyezte magát.”

Dárdai Pál a kertért felel, a házat Dárdai Mónika tartja rendben

Érdekes kérdés egy állandóan edzőtáborozó játékosnál, vagy edzőnél, hogy hol és miként éli meg, amikor apa lesz. Első gyermekük, Palkó születéséről így vallottak a videóban: „Pont bekerültem a kezdőcsapatba, benne voltam a forduló válogatottjában. Elmegyek az edzőtáborba, lefekszem aludni, és csörög a telefon, hogy gyere, mert megindult a sztori. Bemegyek, berohanok, gondoltam, olyan lesz, mint a filmekben, hogy már félig kint a feje... Erre Mónika a luxuskórházban beszélget a barátnőjével. Mondom: »Te, nekem holnap meccsem van!« Mire ő: »Apa, ez nem így működik!« Reggel megszületett Palkó, én nem aludtam semmit, az edző viszont rendes volt, azt mondta, gyere meccsre, és be is cserélt egy öt percre.”

Persze a háttérszálakat mozgató édesanya minden nap együtt rezdül a gyerekekkel és Mónika bizony megsiratta Bence távozását: „Igazából az a lényeg, hogy maradjanak egészségesek. Mindegyik elmúlt tizennyolc éves, innentől sok beleszólásunk alapjában véve nincs. Ha kérdeznek, válaszolunk, de ha nem, akkor döntsenek ők a sorsukról. Nem akarjuk felvállalni azt a szemrehányást, hogy »ti ezt mondtátok, beleerőltettetek ebbe és ebbe a döntésbe.« Nem jó.”

Hogy mit tanulhatunk a Dárdai-család működéséből, ez mind kiderül a Csisztu Sport Cast legújabb, talán egyik legexkluzívabb epizódjából.