Yaakobishvili Antal: Nem foglalkoztam a téttel; folytatódik az NB I

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Interjút adott lapunknak Yaakobishvili Antal, a Girona belső védője, aki végigjátszotta csapata Bajnokok Ligája-mérkőzését az Arsenal ellen; a spanyol együttes 2–1-es vereséget szenvedett hazai pályán. A 20 éves futballista saját bevallása szerint nem izgult a találkozó előtt, noha az idényben korábban egyetlen bajnokin sem kapott szerepet, csak egy vesztes Király-kupa-mérkőzésen futballozott: „Úgy voltam vele, ez is ugyanolyan meccs, mint bármelyik másik. Nem foglalkoztam a téttel, amúgy sem volt sok időm azon agyalni, mi vár rám.” Ami a folytatást illeti: „Jó ideje az első csapattal edzek, hétvégente pedig a tartalékokkal játszom, de elképzelhető, hogy ez megváltozik. Hivatalosan nem tartozom a felnőttkerethez, ám benne van a pakliban, hogy ez hamarosan változik – kaptam olyan visszajelzést, hogy már nem kell sokat várnom erre.”

Mozgalmas napok vannak Palasics Kristóf mögött. A magyar kézilabda-válogatott kapusa előbb alapemberként segítette újabb világbajnoki negyeddöntős szerepléshez nemzeti csapatunkat, majd pénteken a német Melsungen bejelentette, hogy a következő idényre vele erősíti meg a keretét. A 23 éves játékos lapunknak elmondta: „Nagyon örülök a lehetőségnek, mindig is a német bajnokságban, a világ legerősebb ligájában szerettem volna védeni. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a Veszprém is rám gondolt, de tényleg nagy álmom volt a Bundesliga. Hogy ráadásul az egyik topcsapatban válhat valóra, szintén a Melsungen mellett szólt.” A vb kapcsán bevallotta: „Még nem néztem vissza a horvátok elleni vesztes negyeddöntőt, a csalódottság egyelőre bennem van.”

Kiemelkedő évet zárt 2024-ben a magyar női kézilabda-válogatott, amely a párizsi olimpia hatodik helyezése után a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon a bronzéremig menetelt. A sikerben elévülhetetlen érdemei vannak az év edzőjének megválasztott Golovin Vlagyimirnak. A szövetségi kapitány Képes Sport mellékletünknek adott interjúban elárulta, vajon a meglepődöttség vagy a meghatódottság érzése volt-e erősebb benne, amikor az Operaházi gálán kimondta a nevét a díjátadó Mocsai Lajos. Beszélt arról, kik azok az edzők, akiktől a legtöbbet tanulta, elmesélte, milyen volt, amikor először magyarul álmodott, sőt azt is bátran kimondta, hogy feltett szándéka egyszer edzőként olimpiai bajnoki címet nyerni.

Folytatódik az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, szombaton a legutóbbi hét bajnokiját veretlen záró Diósgyőr az Újpestet fogadja. A két együttes összecsapása mindig presztízsmeccs, ráadásul most csupán három pont a különbség a felek között a tabellán. A DVTK a harmadik helyről várja a folytatást, Gera Dániel célja pedig nem is lehet más, mint hogy márciusban ismét ott legyen a válogatott keretében: „Hogy a dobogó-e a célunk? Távoli az még, nem szeretnék jósolgatni. Tesszük a dolgunkat, a bajnokság vége felé majd szívesen beszélek erről. Most a jelenre koncentrálunk, ha nem így tennénk, könnyen pórul járhatunk. Ami a válogatottat illeti, sok mérkőzés vár még rám addig, mindent megteszek, hogy ismét meghívót kapjak a szövetségi kapitánytól.”

Az eddig csak az FTC-től és a Győrtől vereséget szenvedő, a bajnokság második felét szombaton Kisvárdán kezdő esztergomi női kézilabdacsapat idáig teher nélkül szárnyalt. A várdai mérkőzés előtt az élvonal újoncának kulcsemberét, a korábbi 147-szeres válogatott, Európa-bajnoki bronzérmes, kétszeres KEK-, egyszeres EHF-kupa-győztes, Bajnokok Ligája-ezüstérmes, egyaránt háromszoros bajnoki és Magyar Kupa-aranyérmes irányítót és erőnléti edzőt, Szucsánszki Zitát kérdeztük. „Biztosan sokat segített, hogy nem nyomott minket a tét. Eddig egyértelműen így volt, de az idény második felében ez megváltozik, mert már sehová sem úgy megyünk, hogy nem vagyunk esélyesek, Nagyon szeretném, ha az első öt között végeznénk, ez reális cél” – mondta lapunknak.

Marozsán Fábián és Alexis Galarneau játssza – magyar idő szerint szombat este héttől – az első mérkőzést a tenisz Davis-kupa világdöntője selejtezőjének 1. fordulójában. Bardóczky Kornél Montrealból nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, az első éles szövetségi kapitányi bevetésére készülő szakember elmondta, egészséges drukkal várja a párharcot: „Tizenöt éven át játszottam játékosként a Davis-kupában, ennek ellenére most egy kicsit izgatott vagyok, de jó értelemben. Nagyon várom már a találkozót, a felkészülés a játékosokkal emberileg és szakmailag is remekül telt, úgyhogy már hatalmába kerített a versenyláz kellemes érzése. Szeretnénk győzelemmel hazatérni Kanadából.”

